La equidad es el futuro hasta en los festivales de música

Hera no es el primer evento con 100% de representación femenina en los escenarios, pero sí es un paso adelante en cuanto a igualdad en la industria musical

Por Pamela Escamilla*

Después de que Emblema se convirtiera en el primer festival mexicano de 2024 con más de 50% de participación femenina (de acuerdo con los avances del estudio anual ¿Y dónde están las músicas? de Sonoridad MX), Hera llega para hacer historia.

Este festival no es el primero con un cartel conformado únicamente por mujeres al frente del escenario, lucha que lleva décadas desde trincheras independientes, pero sí es el único de tal magnitud y en el mainstream (el primero de Ocesa, pues) con tal porcentaje de artistas femeninas.

“No es que se juegue al victimismo ni mucho menos, pero qué mejor momento este de celebrar esa lucha que subirse a un escenario donde estamos todas reunidas elevando una voz supergenuina y transparente”, declaró Ely Guerra en conferencia de prensa previa a Hera, del que, auguramos, habrá más ediciones.

Y es que el cartel del festival no es poca cosa: está encabezado por estrellas del pop como Camila Cabello, Danna y Demi Lovato, además de incluir proyectos como Evanescence y Tash Sultana, entre otros nombres de relevancia para diferentes géneros musicales y generaciones de escuchas.

Contra el techo de cristal

“Este festival es la punta del iceberg, es como cuando años atrás me preguntaban cómo me sentía de ser una de esas pocas mujeres que escribían”, agregó Guerra, quien en el evento celebrará los 20 años del disco Sweet & Sour, Hot y Spicy. “Yo les decía que no, lo que pasaba es que no estaban viendo a todas”, sostuvo.

Ahora, aunque aún hay mucho camino por recorrer, se les ve, se les escucha y se les nombra. Tener un festival con 100% de participación femenina fue idea de Ximena Sariñana, directora del comité de Hera 2024, quien se presentará en vivo junto a colegas como Francisca Valenzuela, creadora de Ruidosa, plataforma que ha destacado como festival y con estudios de brecha de género en los que se analizan eventos musicales latinoamericanos.

De acuerdo con la cantante chilena, ella creó Ruidosa debido a la baja representación femenina en los escenarios y a la inquietud de crear comunidad. “Me sentía súper sola como artista. Para mí el sueño era un poco lo que está pasando, identificar que hay necesidad de visibilizar a más mujeres”, apuntó Francisca, quien tras su participación en Hera 2024 anunciará dos conciertos más en nuestro país.

La autora de “Dónde se llora cuando se llora” también mostró su interés en que la participación de las mujeres no sólo se mantenga en los escenarios, sino que crezca en otros espacios, como en las escuchas de plataformas digitales, management y disqueras.

“Es importante lo que está pasando, pero no es suficiente equidad”, coincidió Linda Perry, alguna vez frontwoman de 4 Non Blondes, en su charla con la prensa mexicana.

“Ha sido difícil en todas las décadas, las mujeres en las artes siempre hemos tenido que trabajar más duro”, agregó la compositora, quien celebró el mensaje de las músicas noventeras y la capacidad de las artistas actuales para ser personas de negocios. “Eso es positivo, pero no hay que creer que porque Taylor Swift, Beyoncé y Rihanna están en nuestras caras, eso es representativo de toda la industria”, advirtió.

Aunque Hera no es una solución al problema, aporta visibilización y demuestra que eventos con tal inclusión son fundamentales. “En un mundo ideal, iniciativas como éstas son necesarias”, reconoció Francisca Valenzuela, lo que nos hace mirar hacia atrás y darnos cuenta de cuántos festivales supuestamente sin segregación han sido protagonizados históricamente por hombres.

Súmate al festival Hera

La cita es el próximo 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El lineup incluye a: Camila Cabello, Demi Lovato, Danna, Evanescence, Kesha, Tash Sultana, Ximena Sariñana, Bomba Estéreo, Daniela Spalla, Ely Guerra, Francisca Valenzuela, Hello Seahorse!, Juliana, Kaia Lana, Ladytron, Las Villa, Lido Pimienta, Linda Perry, María Becerra, Natalia Lacunza, Rubio, Villano Antillano, Sorry Papi, Yahritza y su Esencia y Banda femenil regional Mujeres del Viento Florido.

Desde $1,891 cuestan los boletos para el festival de música

*Texto adaptado para + Chilango