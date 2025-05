Celebra el Día de Star Wars este 4 de mayo con una convención gratis en la CDMX. Habrá sables de luz, figuras de colección y más

Por Chío Sánchez*

Prepárate, porque la Fuerza se sentirá con todo en la CDMX con una convención imperdible para fans de todas las edades: desde jóvenes padawan hasta veteranxs stormtroopers y demás personajes del universo Star Wars. Y lo mejor de todo, ¡la entrada es completamente gratuita!

Durante el evento encontrarás desde sables de luz hasta figuras de colección que harán latir más fuerte el corazón de cualquier seguidorx de La Guerra de las Galaxias. Si eres fan de los cómics, películas o series de la saga, esta convención es para ti.

Acá te traemos todos los detalles de esta convención para que te equipes como jedi y enfrentes el lado oscuro con toda la actitud. Será una oportunidad perfecta para llevar a lxs más peques de la casa y vivir juntxs una experiencia galáctica.

¿Qué tiene que ver el 4 de mayo con Star Wars?

El 4 de mayo se celebra mundialmente el día de Star Wars, gracias al juego de palabras “May the 4th be with you” que hace referencia a la famosa frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”). Lxs fanáticxs de la saga creada por George Lucas se reúnen cada año en esta fecha para rendirle homenaje.

Este año, la capital del país será sede de la edición número ocho de la convención de Star Wars, reuniendo en un mismo lugar a varios actores de doblaje que han dado voz a los personajes más icónicos de este universo cinematográfico. Es el caso de Víctor Hugo Aguilar, la poderosa voz de Mace Windu y de Sylvester Stallone; Jesse Conde, el Emperador Palpatine, el entrañable Duende Verde y muchas más leyendas animadas, y Carlos del Campo, la inconfundible voz de C3-PO en todas las películas en español.

Además, lxs cazadorxs de tesoros galácticos podrán deleitarse con una increíble selección de juguetes y coleccionables de todas las líneas favoritas: Hot Toys, NECA, Marvel, Hasbro, Star Wars, Super7, Mattel y más.

Y si la Fuerza corre por tus venas, no puedes dejar pasar la oportunidad de conseguir sables de luz únicos, dignos de cualquier jedi o sith que se respete. Este es el paraíso para lxs verdaderxs fans de la cultura pop y el coleccionismo.

¡Marca tu calendario, joven padawan!

La convención, organizada por Retro Fest CDMX, se llevará a cabo este domingo 4 de mayo de 2025, de 11:00 a 17:00. La cita es en el Centro de Convenciones Churubusco en la Ciudad de México. La entrada es gratuita, así que invita a todxs tus amigxs fanáticxs de Star Wars.

Para llegar en transporte público, puedes tomar la Línea 2 del Metro y bajarte en la estación General Anaya. El recinto se encuentra a unos pasos de la salida del Sistema de Transporte Colectivo.

Y habrá concierto sinfónico

El domingo, el Teatro Ángela Peralta, en el corazón de Polanco, también se convertirá en el escenario más épico del universo con Star Wars Sinfónico, un concierto al aire libre que une orquesta, cine y pasión por la saga creada por George Lucas. En punto de las 18:00, más de 100 músicxs, la Mex Pops Orquesta, un coro profesional y un coro infantil interpretarán las piezas más icónicas del universo Star Wars, desde “The Imperial March” hasta “The Mandalorian” y “Ahsoka”. Los boletos van desde $550 y los puedes encontrar en Boletia. Puedes ir disfrazadx de tu personaje favorito. ¡La Fuerza lo aprueba!

Información de Liz Basaldúa

Convención de Star Wars

Dónde: Centro de Convenciones Churubusco (Calzada de Tlalpan 1721, col. San Diego Churubusco)

Cuándo: 4 de mayo

Horario: 11:00 a 17:00

Costo: es gratis

*Texto adaptado para Chilango Diario