La lucha por legalizar la eutanasia llega al Metro

A través de la iniciativa Ley Trasciende, activistas proponen que se legisle en la materia para que pacientes terminales elijan morir con seguridad y sin dolor

Aunque la eutanasia está prohibida en México por la Ley General de Salud, el tema se colocó en el debate nacional debido a la petición de activistas para que se legisle en la materia y se considere como un derecho para las personas que viven con enfermedades crónicas, degenerativas e irreversibles.

“Somos pacientes que, aun con tratamientos médicos, enfrentamos dolor, limitaciones y un desgaste físico y emocional que muchas veces no se ve a simple vista”, señala Samara Martínez, paciente con una enfermedad terminal que aboga para que esta práctica no se criminalice y castigue con prisión.

La activista lanzó la propuesta Ley Trasciende a través de la plataforma Change.org donde actualmente suma casi 140,000 firmas de apoyo. El 27 de octubre, en conjunto con la organización Práctica: Laboratorio para la Democracia, se presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados y al día siguiente en el Senado.

De acuerdo con el documento, esta ley tiene cuatro objetivos principales:

Reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida.

Garantizar una muerte digna, sin sufrimiento innecesario.

Dar acompañamiento médico, ético y humano a pacientes y familias.

Dejar de criminalizar la compasión y convertirla en un derecho.

“No se trata de promover la muerte, sino de dignificar la vida hasta el último momento. Se trata de dar libertad y paz a quienes enfrentamos enfermedades que ya no tienen retorno”, señala Samara en la plataforma.

Luis Fernández, director ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la Democracia, indica que con la iniciativa se busca impulsar reformas al articulo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud, la cual prohíbe la eutanasia entendida como “homicidio por piedad” y el “suicidio asistido”, además del artículo 312 y las disposiciones penales establecidas en el Código Penal Federal.

“Nos establece que quien preste auxilio o induzca a otra persona para que se suicide será castigado con uno a cinco años de prisión, o ejecutar él mismo la muerte, será de cuatro a 12 años”, acotó en entrevista para Chilango Diario.

Señaló que el objetivo es terminar con la criminalización hacia los pacientes que decidan por una muerte digna a través de la eutanasia, por lo que sólo basta, aseveró, borrar esos dos artículos.

Luis Fernández refirió que hasta el momento no han encontrado algún impedimento para la aprobación de la Ley Trasciende. Sin embargo, reconoció que al momento de su discusión en el Poder Legislativo podrían toparse con alguna oposición, entre ellas, la ideología asociada a creencias y grupos religiosos.

“Es natural que en una sociedad profundamente católica hoy en día haya personas que no estén a favor de una iniciativa de esta naturaleza. Hemos tenido algunos grupos, sobre todo en personas muy religiosas, que se externan en contra con un argumento de fe: ‘la muerte es el momento que Dios lo decida’”, explicó.

Informar y promover una reflexión

Con el objetivo de difundir más sobre el tema, la organización civil montó la exposición “Muerte digna. Honrar la muerte es dignificar la vida”, que permanecerá durante dos meses en la explanada principal de la estación del Metro Cuatro Caminos.

La muestra consta de una docena de mamparas que contienen información sobre la eutanasia, qué dice la ley al respecto, qué es lo que se necesitaría para acceder a este derecho de morir con dignidad, además de cuatro testimonios de personas con enfermedades terminales, incluido en el de Samara Martínez.

Luis Fernández comentó que esperan que la exposición sea trasladada a otros espacios o estaciones del Metro para que más usuarios visibilicen el derecho que cada persona tiene a decidir libremente sobre el acceso a una muerte digna, con información, seguridad y sin dolor.

Debatir la eutanasia en la CDMX

El pasado 28 de octubre, jefa de Gobierno, Clara Brugada, recalcó que en la CDMX existe el derecho a una muerte digna, sin embargo, manifestó que es momento de construir un debate sobre la eutanasia con la opinión de toda la ciudadanía. Consideró que es necesario avanzar en el tema bajo la regulación de la Constitución Política capitalina, por lo que adelantó que se establecerán las condiciones para que inicie la discusión, a fin de llegar a los acuerdos suficientes.

Sólo 5% de los pacientes terminales tienen acceso a cuidados paliativos en México

de los pacientes terminales tienen acceso a cuidados paliativos en México 7 de cada 10 personas están a favor de que pacientes terminales decidan si mueren o siguen viviendo, según la organización Por el Derecho a Morir con Dignidad



