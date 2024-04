La Tremenda Korte celebra 30 años de slam con un tokín gratis en La Sanfe

Manuel Guerrero, Moroko y compañía, harán vibrar a chicos y grandes con sus pegajosas canciones, con las que ahora festejarán en la GAM

“¡Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso!”, así sonaba la radio de Cuba entre 1942 y 1961, que desde La Habana trajo a México el programa cómico La Tremenda Corte, con personajes inolvidables como Nananina, Rudecindo y José Candelario Tres Patines, siempre involucrados en problemas con la ley e indefectiblemente en el estrado de los acusados.

Ese es el telón que en la década de los noventas un grupo de jóvenes retomó para nombrar a su naciente banda de ska, aprovechando el sorprendente auge de este ritmo musical. Según el portal Cronorock, hace tres décadas, Manuel Corona, entonces vocalista hardrock, visitó El Chopo y se empapó del ska español con Korroskada y su canción Torero. Luego conoció a David Moroko en un concierto de Café Tacuva, con quien decidió formar una agrupación.

Un día pasaban frente al CCH Vallejo, relata el sitio, cuando al autobús en el que viajaban se subió “un bato de la porra 3 de marzo y se sentó a su lado”. Luego un policía lo detuvo, lo que inspiró a Corona a escribir la primera canción de la Tremenda Korte, la popular Tres Patines.

“A tres patines lo vienen persiguiendo/Dos policías lo quieren apañar/Y ya apañado los está choreando/El tres patines los quiere chantajear”, relata la estrofa de apertura de la rola.

Por ello, el Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México organizó una fiesta de baile, gritos y saltos, con esta alegre banda de ska que hará vibrar a la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El evento es parte de la estrategia juvenil Cáele al Punto. Paz y Baile en la Ciudad, donde la banda ofrecerá un concierto gratuito, como parte de su gira Rumbo a los 30 años.

¿Cuándo es la pachanga?

El festejo será el próximo 27 de abril a las 12:00 horas, en avenida León de los Aldama esquina con calle Ejido, donde los de La Tremenda no estarán solos, además de fanáticos, los acompañarán La Fayu-k (originarios de Tepito), Wild Beaters, dos bandas del Injuve, conformadas por beneficiarios y beneficiarias de Los Jóvenes Unen al Barrio; Ultramarinos y The Evil Ones, quienes abrirán el concierto con su poderoso y meloso punk.