Mi musical de verano, mi primer amor

Si crees que las historias cargadas de canto y baile en vivo no son para ti, tal vez es porque no le has dado la oportunidad a una de estas opciones en la cartelera chilanga

La Ciudad de México está llena de una gran oferta cultural, entre ellas el teatro musical, mucha gente cree que los musicales no son lo suyo, pero nunca han visto uno en vivo, por eso, te traemos las recomendaciones de obras que puedes ver en la capital y que seguramente te encantarán y harán que quieras ver más.

Mentiras

Esas canciones que adora tu mamá y tú cantas a todo pulmón se sienten con más pasión en este clásico que lleva presentándose desde 2009. Todo comienza cuando un misterioso personaje cita a Daniela, Dulce, Lupita y Yuri (sí, se llaman como las divas del pop) para descubrir quién mató a Emmanuel, el cual sostuvo un romance simultáneo con todas. Es a través de flashbacks y temazos ochenteros como “Pobre secretaria” y “Detrás de mi ventana” que se revela la verdad. De esta misma se desprende Mentidrags, una joya que a partir del 15 de agosto contará con Christian Chávez en el papel de Emmanuel.

Dónde: Teatro Aldama (José Rosas Moreno, col. San Rafael)

Fecha: en temporada

Horario: viernes, 20:00; sábado y domingo, 17:00. Mentidrags: jueves, 20:00; sábdo, 20:30 horas

Beetlejuice

It’s showtime! Prepárate para disfrutar de la genial y espeluznante película de Tim Burton, pero ahora en su versión de teatro musical. Cuenta la historia de Lydia Deetz, una adolescente con una fascinación por lo sobrenatural cuya vida cambia radicalmente cuando conoce a una pareja de recién fallecidos y a Beetlejuice, un fantasma extravagante y amante de las rayas. La puesta en escena mezcla un libreto fantástico, una escenografía impresionante y una música que te regalará la experiencia de tu vida. Además, viene directito desde Broadway.

Dónde: Centro Cultural Teatro 1 (Guaymas 8, col. Roma Norte)

Fecha: 30 de julio al 18 de agosto

Horario: martes a jueves, 20:00; viernes, 20: 30; domingo, 13:20 y 19:30

Priscilla, reina del desierto

Prepárate para un musical que conjunta la diversidad con la diversión a través del viaje de tres drag queens que partirán en autobús rumbo a Guaymas, Sonora, en busca de cumplir un sueño. La obra está basada en la película noventera australiana Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, y por supuesto que no pueden faltar los vestuarios impresionantes y escenarios sumamente coloridos, aún cuando las protagonistas se enfrentan a diferentes adversidades.

Dónde: Teatro México, Centro Teatral Manolo Fábregas (Velázquez de León 31, col. San Rafael)

Fecha: 19 de julio al 8 de septiembre

Horario: viernes, 20:30; sábado 17:00 y 20:30; domingo, 17:00

La vida es mejor cantando

Hablando de Mentiras, recientemente se estrenó este spin off que te llevará, de la mano de Miss Dulce, a una emocionante y alegre historia con las icónicas canciones de Timbiriche. Esta sigue en sí a Micky y Chispita, quienes tras descubrir un LP de la banda se unirán a un grupo de amigos para participar en el concurso “Juguemos a cantar”, coacheados por la mencionada maestra. Sin duda, el talentoso elenco juvenil de la obra te hará recordar tus tiempos de amor y amistad rodeados de música.

Dónde: Teatro Aldama

Fecha: en temporada

Horario: sábado y domingo, 11:00 y 13:30

Primavera cero

¿Alguien dijo rock? Si lo tuyo no son las rolas fresonas, sino la música de rocola, aquí tienes un musical basado en los temas de Soda Stereo. Theo, en compañía de personajes como Gustavo y Lisa, explorará su identidad y el amor enfrentándose a los desafíos de la vida adulta y las expectativas sociales; todo eso mientras la música de la banda argentina mueve las fibras más profundas del público. Incluso ofrece una crítica a la industria musical actual. Arrancará funciones como workshop, por lo que podrás participar activamente ofreciendo tu opinión.

Dónde: Foro Lenin (Mérida 98, col. Roma Norte)

Fecha: desde el 24 de agosto

Horario: sábado, 20:00

El loco de Asís

No le huyas a este musical por su temática religiosa, pues se trata de una obra de origen argentino muy exitosa y que hasta se ha salvado de la censura (aunque no lo creas, gracias a nada más y nada menos que el Papa Francisco). La pieza es un retrato de la vida de San Francisco de Asís, quien dejó su vida de lujos para hallar un significado más profundo de la vida, por lo que cada escena muestra los momentos que lo convirtieron en el santo que es. No lo dudes, es apta para toda la familia.

Dónde: Teatro Xola Julio Prieto (Eje 4 Sur 809, col. Del Valle Nte.)

Fecha: hasta el 28 de julio

Horario: sábado y domingo, 13:00

