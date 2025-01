Finales felices fuera de los límites del miedo

Protagonizada por Naian González Norvind y Cristo Fernández, Corina es un filme mexicano que buscará animarte a ver el lado valiente de tu vida

No siempre puede haber finales felices, pero existen. Sólo que para descubrir si están en tu destino, de inicio tienes que dar un primer paso con valentía. Tal como ocurre con Corina, película mexicana que llega a las salas de cine este jueves 9 de enero.

La historia se centra en una mujer de 28 años que sólo durante ocho de ellos tuvo una vida normal; en los demás ha sido presa del miedo a salir de su lugar conocido (básicamente una cuadra en la ciudad de Guadalajara) por culpa de un hecho traumático que le generó agorafobia tanto a ella como a su madre.

En su actualidad (el año 2000), Corina tiene todo lo que necesita a unos cuantos pasos, incluyendo su trabajo como editora de libros vaqueros, por lo que no tiene motivos de peso para abandonar su zona de confort… hasta que un “error” la lleva a enfrentarse a su mayor miedo.

Así es como va tomando forma una fábula que habla de la superación de retos, incluso desde detrás de su realización y filmación. Curiosamente, esta ópera prima que comenzó a desarrollarse en 2016 (aunque parezca salida de la pandemia) tiene una parte de inspiración en la realidad que inicia con su propia directora, Urzula Barba Hopfner, la cual se dedicaba principalmente a la edición de cine antes de cambiar de rol.

“Hacer cine (nadie me dejará mentir) es un reto. Es una logística compleja de muchos elementos que tienen que suceder en un espacio-tiempo, pero además son elementos creativos y técnicos. Corina, desde su inicio, está llena de retos y me encanta el paralelismo con la película porque habla de superar retos, un gran miedo, y el cine puede ser apabullante”, platicó la directora en conferencia de prensa.

Barba Hopfner compartió que ella también sufrió ataques agorafóbicos en algún momento de su vida, pero que la ficción supera su “aburrida historia”. Por otro lado, consideró que lo más complicado del proceso de crear este largometraje fue encontrar el tono ideal.

“El aspecto más complicado fue el tono. Desde mi lugar como espectador, siento que se explora poco hablar de temas con profundidad dentro de un lugar ligero. Yo procuré establecer un lugar a salvo para que los chicos pudieran explorar a los personajes, explorar la relación entre ellos, la colaboración conmigo también. Pero el tono es complicado: de pronto meter la comedia dentro de una tragedia…”, indicó la realizadora.

El cast actoral coincidió con el tema al añadir cómo la película está dotada de referencias a la empatía y buscó alejarse de las situaciones condescendientes, pues de alguna forma todos ayudan a Corina en su camino y, de igual forma, en el proceso de producción hubo mucho apoyo.

“Creo que tener empatía también requiere de cierta valentía, la valentía de sentir lo que está sintiendo el otro en vez de acobardarse y decidir vivir en nuestra propia burbujita como impermeable a todos. Siento que cada personaje aquí tiene un acto de valentía en la película o de empatía, son los ejes principales de la historia”, expresó Naian González Norvind, protagonista de la película.

Asimismo, la actriz señaló que otra lección con la que carga el filme es la integridad artística: “Es otra de las venas de la película, de este camino que emprende Corina y no me había caído el veinte hasta que la vi. Y el segundo veinte que me cayó fue que así como Corina aprende lo que es la integridad artística, yo lo aprendí viendo a Urzula. La integridad artística se refiere a defender tu proyecto a costa de todo”.

Junto con González Norvind actúan Cristo Fernández, Laura de Ita, Ariana Candela, Carolina Politi y Gerardo Trejoluna. Corina fue escrita por Urzula Barba Hopfner y Samuel Sosa.





Más historias fuera de la CDMX



Orgullosamente tapatía, Corina llega a la cartelera nacional luego de pasar por tres de los principales escaparates de cine en el país: el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) y el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). En la conferencia de prensa del filme, el actor Cristo Fernández resaltó la importancia de mirar historias mexicanas distintas, fuera de los blockbusters y hasta de la capital del país: “Hay historias fuera de la Ciudad de México muy valiosas, muy bonitas y Corina es parte de ellas”.