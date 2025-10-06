Mueve el esqueleto en Calaveritas Run

¡Prepárate para correr de noche en Chapultepec! Te contamos todo lo que debes saber de esta carrera nocturna

Alista tu maquillaje más terrorífico y ponte los tenis porque ya viene Calaveritas Run 2025, la carrera nocturna en Chapultepec para celebrar el Día de Muertos. Será un recorrido lleno de calaveritas, con distancias de cinco o diez kilómetros y apto para toda la familia, con categorías para adultos y niños.

La competencia se llevará a cabo el próximo sábado 1 de noviembre a las 19:30 en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

“Día de Muertos es una de nuestras celebraciones más importantes, celebramos estar vivos, honramos a quienes se nos adelantaron y vivimos con el corazón lleno de alegría por cada recuerdo y sonrisas juntos”, destacan los organizadores en la convocatoria.

Además, si quieres darle un toque aún más terrorífico a tu look, podrás maquillarte en una zona especial que estará abierta desde las 15:00 hasta las 19:00. ¡Ojo! Los últimos 100 tickets se repartirán a las 18:30, así que llega con tiempo.

Los participantes menores de edad deberán presentar una carta firmada por su tutor, y los menores de 15 años deberán estar acompañados por un adulto.

Categorías de la carrera

Los más pequeños también tienen su lugar. Las categorías infantiles son para niñas y niños de 4 a 14 años, con distancias adaptadas a cada grupo:

Infantil A: 100 metros (4 y 5 años).

Infantil B: 200 metros (6 a 8 años).

Infantil C: 300 metros (9 a 11 años).

Infantil D: 400 metros (12 a 14 años).

A partir de los 15 años, los corredores pueden elegir entre cinco y diez kilómetros.

Inscripciones, costos y premios

El costo de la carrera para adultos es de $650 si te inscribes antes de este martes 30 de septiembre. A partir de mañana, 1 de octubre, la inscripción subirá a $700 y, si aún quedan lugares, el día de la entrega de kits el precio será de $750.

Para la categoría infantil el costo es de $450, y si hay lugares disponibles durante la entrega de kits, será de $550. Las inscripciones se pueden realizar en las tiendas Innovasport o en línea.

Los organizadores entregarán un trofeo a los tres primeros lugares de cada rama y distancia. Los kits de la carrera se repartirán el mismo sábado 1 de noviembre, de 12:00 a 17:00, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Ahora que ya tienes toda la información, sólo queda prepararte para correr bajo la luz de la luna, maquillarte de calaverita y vivir la experiencia más terrorífica y divertida del año.

Alista tus tenis para la Navidad

La CDMX está llena de maratones temáticos, así que si no puedes asistir a Calaveritas Run, puedes correr el Jingle Bells 2025, también en el Bosque de Chapultepec, pero el sábado 13 de diciembre a las 07:00. Esta carrera tiene opciones para todos: desde los más pequeños, con categorías que inician a los cuatro años, hasta corredores adultos que quieran desafiar sus propios límites. Las distancias disponibles incluyen 100 metros, 200 metros y cinco kilómetros, permitiendo que todos participen según su nivel y edad. Las inscripciones ya están abiertas en el portal de eventos Asdeporte, con un costo entre los $550 y $700 por participante.

Da clic aquí para inscribirte a Calaveritas Run

*Texto adaptado para Chilango Diario