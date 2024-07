¿Qué hacer cuando llega la menopausia? ¡Disfrutarla!

Afuera los tabúes: la escritora Marta Marcè invita a vivir esta etapa natural de la mujer con plenitud y como invitación al autocuidado

Marta Marcè tenía 26 años cuando sintió su primer sofoco (bochorno). Apareció apenas le fue extirpado gran parte de su aparato reproductor por causa de un cáncer de ovarios, que la condujo a la menopausia. Si bien sabemos que toda mujer llegará a esta etapa aproximadamente entre los 45 y 55, existen casos especiales por los cuales puede ocurrir antes. Sin embargo, sea cual sea la edad en que suceda, las creencias y la desinformación pueden pesar en el transicionar, algo sumamente importante de romper.

Para la nutrióloga, naturópata, comunicadora y autora del libro Disfruta tu menopausia, la menopausia no debe ser tratada como una patología, sino como una etapa que debe vivirse con plenitud.

En poco más de una década que llevas estudiando la menopausia, ¿qué mitos y creencias te has encontrado?

Que se trata como una enfermedad, y en realidad es una etapa de la vida de la mujer en la cual estaremos un tercio o más de nuestra vida. Que sólo pueden pasar cosas malas, que se va a acabar mi vitalidad, que todo va a cambiar, que sí o sí voy a tener sofocos (cosa que no es así, hay mujeres que tienen y otras que no), que voy a envejecer de golpe. Son como un montón de creencias asociadas a la menopausia que le hace que tengamos tanto miedo y tanto pavor, cuando en realidad no deja de ser una etapa más, igual que ser niña, adolescente o mujer fértil.

¿Qué papel juega la sociedad o la gente con la que convivimos en la forma en que llevamos la menopausia y cómo pueden ayudar a vivirla con plenitud?

Cuando vamos envejeciendo es como si desapareciéramos; el hombre siempre es el “madurito atractivo”. Si a nivel cultural no tuviéramos ese sesgo, aceptaríamos mejor el hecho de envejecer, abrazaríamos otras etapas, viviríamos muchísimo mejor esta etapa. Ahí hay un trabajo cultural: hablar más sobre la menopausia, visibilizarla más, explicar qué cosas nos pasan, compartir entre nosotras todo lo que nos sucede, porque como es un tabú muchas veces no hablamos ni con nuestras amigas sobre lo que sentimos, y eso hace mucho bien. Luego, a nivel social, dejar de utilizar (por ejemplo) “es que está menopáusica” como un insulto. Es necesario ver y ser conscientes de este sesgo, y empezar a aceptar que no pasa nada por envejecer mientras sea con salud.

¿Qué falta desde la parte médica para ver a la menopausia como una etapa natural?

Hasta no hace tantos años y todavía actualmente, los modelos con animales utilizan machos y descartan a las hembras, según la parte del ciclo. Esto quiere decir que se han excluido a las mujeres de muchos estudios científicos, cuando nuestras hormonas modulan tantísimas cosas. Hace falta más investigación.

¿Cómo podemos darle la vuelta a nuestra perspectiva con Disfruta tu menopausia?

Las hormonas nos dan extras durante la etapa fértil. Entonces, cuando se van poco a poco, lo que nos dicen es: “vale, hasta ahora nosotras las hormonas hemos cuidado de ti, ahora te toca a ti recoger ese autocuidado”. Las hormonas también modulan ciertos neurotransmisores que nos generan ganas de cuidar del otro; en cambio, ahora nos dan muchas más ganas de cuidarnos a nosotras. Por eso creo que la clave en la menopausia es cuidar más de una misma, apostar por los hábitos de salud que harán que la podamos vivir con plenitud, que es todo lo que cuento en el libro.

¿Desde qué momento recomendarías comenzar este autocuidado?

A partir de los 40 años, que empieza la perimenopausia. Ahí, hábitos como el ejercicio físico de fuerza, una alimentación adaptada con muchos vegetales, proteína adecuada, grasas buenas con carbohidratos complejos, evitando el alcohol, los dulces y el estrés, es importantísima. También cuidar mucho los hábitos de sueño, agregar algunos suplementos naturales como el magnesio o la vitamina D, son puntos claves que nos van a ir preparando.