Que tu arbolito no acabe en la calle

Después de las fiestas, viene la parte responsable: reciclar el pino de Navidad y evitar que acabe abandonado en un tiradero

Por Andrea Hernández*

Después de las fiestas decembrinas, llega uno de los pendientes más importantes de la temporada: despedirse del arbolito de forma responsable. La recolección de árboles de Navidad se ha convertido en una alternativa sustentable para evitar que estos residuos terminen abandonados en la vía pública o en tiraderos irregulares.

Participar en este tipo de programas permite cerrar el ciclo navideño con conciencia ambiental y sumar acciones pequeñas que sí hacen diferencia en el entorno urbano.

Por eso, autoridades del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, han puesto en marcha jornadas especiales para recibir arbolitos naturales y canalizarlos a esquemas de reciclaje y aprovechamiento ambiental.

Prepara tu arbolito

La recolección de árboles de Navidad no comienza en el centro de acopio, sino desde casa. Antes de llevar tu arbolito, es importante prepararlo correctamente para que pueda integrarse sin problemas al proceso de reciclaje.

El primer paso es retirar por completo toda la decoración. Esto incluye esferas, luces, listones, ganchos, nieve artificial y cualquier otro adorno que no forme parte del árbol. El ejemplar debe entregarse completamente limpio ya que los materiales ajenos a la madera dificultan su procesamiento.

Otro punto clave es que el árbol sea natural. En los centros de acopio sólo se reciben árboles navideños naturales, por lo que los modelos artificiales deben manejarse por otras vías de reciclaje o disposición final.

También es necesario quitar cualquier tipo de base o soporte. Muchas personas utilizan bases de madera, plástico o metal para mantener el árbol firme durante las fiestas, pero estos elementos deben retirarse antes de la entrega.

Finalmente, se recomienda llevar el árbol lo más seco posible. Esto facilita su manejo y posterior transformación en composta u otros insumos ambientales. Además, es importante seguir en todo momento las indicaciones del personal encargado y depositar el arbolito únicamente en las áreas señaladas.

¿Dónde será la recolección?

El gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Medio Ambiente, puso en marcha la recolección de árboles mediante centros de acopio oficiales habilitados para este fin. Estos se localizan en:

Dirección de Medio Ambiente: Avenida Morelos 61, Parque Ecológico Bosque de los Remedios, Naucalpan de Juárez, Edomex

Parque Naucalli: Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, Boulevares, Naucalpan de Juárez, Edomex

La ciudadanía puede acudir a partir del 10 de enero, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00, para entregar su arbolito natural y contribuir a su reciclaje y aprovechamiento ambiental. La mejor noticia es que no tendrá costo.

Los centros de acopio permiten recibir los árboles de manera ordenada y canalizarlos a procesos que ayudan a reducir residuos y mejorar la calidad de los suelos.

Sumarte a la recolección de árboles de Navidad no sólo evita que tu arbolito termine en la calle, también forma parte de una cadena de acciones que buscan un manejo más responsable de los residuos urbanos. Reciclar tu arbolito es cuidar el medio ambiente y comenzar el año con una decisión más consciente.

¿Cómo llegar a los centros de acopio?

Estos sitios se localizan en zonas de fácil acceso, cercanas a vialidades principales y espacios públicos reconocidos. Si planeas acudir en coche, es recomendable hacerlo en horarios de menor afluencia para agilizar la entrega. Puedes llegar a la Dirección de Medio Ambiente tomando las avenidas Jardines de San Mateo, San Juan, Calzada de los Remedios y Avenida Norte América. El centro se ubica a cinco minutos de la FES Acatlán y de los Remedios. Si prefieres ir al Parque Naucalli, puedes llegar tomando Periférico con dirección a la CDMX o Boulevard de la Santa Cruz y Avenida Lomas Verdes.

¿Cómo llego? Dónde: Dirección de Medio Ambiente (Avenida Morelos 61, Parque Ecológico Bosque de los Remedios, Naucalpan) / Parque Naucalli (Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, Boulevares, Naucalpan) Cuándo: lun a vie, de 09:00 a 15:00; a partir del 10 de enero Costo: gratis

*Texto adaptado para Chilango Diario