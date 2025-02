¡Queridaaa! La serie documental sobre Juan Gabriel estrena este 2025

María José Cuevas dirigirá esta docuserie que nos traerá la vida del Divo de Juárez por Netflix

Han pasado más de ocho años de ese tristísimo 28 de agosto de 2016, el día en el que México y el mundo lloró la muerte de Juan Gabriel, pero si algo es cierto es que un ídolo de la música y la cultura como él nunca mueren, y este 2025 el querido Divo de Juárez regresará por medio de una serie documental.

María José Cuevas (La dama del silencio, Bellas de noche) ha sido la directora encargada de recopilar recuerdos, visualizar y seleccionar lo mejor de cientos de horas sobre la vida más íntima de Juanga.

Pudo haber sido una película, pero debido a la extensión del material será una serie documental que ofrecerá un retrato íntimo con archivos personales nunca antes vistos, y que celebra la vida y obra del cantautor más icónico de México.

“Tuvimos la fortuna de obtener un archivo videográfico invaluable que el mismo Juan Gabriel capturó desde los 70 y hasta su muerte. Este material nos ha guiado en la construcción del documental, y nos ha permitido entender quiénes fueron las personas más cercanas a él”, dijo la cineasta en un evento organizado por Netflix para dar a conocer sus novedades de 2025.

Y sí, es justo este año cuando la muy esperada serie documental, aún sin nombre, se verá en las pantallas de cines y hogares. Quizá, tal vez, se hagan estas proyecciones masivas donde la gente se una a cantar y recordar a Juan Gabriel, como ocurrió en la Cineteca Nacional y en el Zócalo en la CDMX.

Un retrato íntimo de Juanga

De acuerdo con la directora, Juan Gabriel solía grabarse cotidianamente con una cámara que compró y con la cual documentó toda su vida. Fue un trabajo descomunal poder decidir qué utilizar y qué no, pues era imposible usar todo lo que contenían las cajas y cajas de archivos audiovisuales. Esos videos sirvieron como guía para conocer a los personajes que lo rodeaban. “Será un retrato íntimo”, aseguró María José Cuevas.

“Gracias a este material y testimonios, vamos a mostrar al ídolo musical Juan Gabriel y entender a Alberto Aguilera, la persona detrás de esa gran figura”, dijo Cuevas, quien con el equipo de Mezcla, casa productora liderada por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, contarán una historia inédita.

Es curioso cómo todo mundo sabe quién es Juan Gabriel, conoce sus canciones, pero no mucho sobre su vida privada, pues fue una persona discreta con su vida personal. “Lo que se ve no se pregunta, mijo”, dijo en esa frase célebre, pero ahora no habrá que hacer preguntas, sólo disfrutar las muchas respuestas que veremos en pantalla.

“[A través de la serie documental] queremos preservar el legado de Juan Gabriel y que puedan disfrutarlo tanto sus fans más fieles como las nuevas generaciones”, explicó Cuevas.

En una frase del adelanto se escucha a Juan Gabriel decir “Díganle al presidente que no estoy porque le estoy cambiando el pañal a mi hijo”, una oración que habla de la humanidad del cantante y compositor más prolífico que ha tenido México.

¿Cuándo se estrena el documental?

El documental sobre la vida de Juan Gabriel se anunció entre las novedades de 2025 durante el evento organizado por la plataforma de streaming, pero no dieron fecha aún para su estreno. “Pero si ya lo anunciaron aquí y para este año, ya no nos queda de otra”, dijo la productora Laura Woldenberg, quien también estuvo en el evento.

Canciones, baile, nostalgia y seguro mucho mucho amor será lo que veremos este año con el documental sobre Juanga.

Un vistazo a la serie

Netflix compartió un pequeño vistazo de lo que veremos en esta serie documental que esperamos ya con ansias este año. En un video de poco más de un minuto se puede ver a Juan Gabriel hablando de su soledad, del mundo conservador que le tocó vivir y de un artista que amaba trabajar. Así que esto y más es lo que podremos ver en la docuserie que promete material inédito sobre la vida del Divo de Juárez.

1,800 canciones abarcan la obra musical de Juan Gabriel, quien además grabó 34 álbumes de estudio

Su nombre real era Alberto Aguilera Valadez y se desempeñó como cantante, compositor, productor y actor

*Texto adaptado para + Chilango diario