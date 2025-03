Recicla tus bolsas de plástico y gana hasta $200

Dale una segunda vida a esas bolsas que ya no usas a cambio de un dinerito extra en el Flextival 2025

Por Liz Basaldúa*

Si tu alacena está llena de bolsas de plástico y no sabes qué hacer con ellas, te recomendamos que no las tires porque este fin de semana, el Flextival 2025 llega a la Ciudad de México con una solución bastante divertida y sustentable: un evento de reciclaje que, además de cuidar el planeta, te recompensará por llevarles tus plásticos flexibles. Así que no se diga más, recicla tus bolsas de plástico y monetízalas.

Este festival es organizado por Ecolana, y se enfocará en reunir a recicladorxs, empresas y consumidorxs en un esfuerzo conjunto por reducir los residuos plásticos y fomentar la economía circular. Como parte de las actividades habrá juegos, talleres y premios para quienes participen activamente en la recolección.

Desde su inicio, Ecolana y sus aliados han recolectado más de 1.3 millones de plásticos flexibles, transformando toneladas de residuos en nuevos materiales. Es así que esta es una excelente oportunidad para sumarte a su esfuerzo y aprender más sobre cómo reciclar mejor.

¿Qué bolsas de plástico puedes llevar?

Para saber si tus bolsas y envolturas pueden reciclarse, es necesario que revises el número que por lo general traen los empaques. Son los siguientes:

HDPE (#2) y LDPE (#4): bolsas del súper, envolturas de pan, plástico burbuja y bolsas de paquetería.

bolsas del súper, envolturas de pan, plástico burbuja y bolsas de paquetería. BOPP (#5): empaques de botanas, galletas y pastelitos.

empaques de botanas, galletas y pastelitos. Plásticos mixtos (#7): sobres de café, empaques de atún flexibles, envolturas de embutidos y croquetas para perro y gato.

Es muy importante que lleves tus empaques limpios y secos, sin restos de comida o de algún tipo de líquido para facilitar el proceso.

Si reciclas, ganas

Además de ayudar al planeta, el Flextival premia tu esfuerzo según la cantidad de bolsas que lleves, por ejemplo:

Menos de 1 kg: una plantita

una plantita De 1 a 2 kg: $50

$50 Más de 2 kg: $100

$100 Más de 5 kg: $150

$150 Más de 7 kg: $200

Por supuesto, mientras más plásticos lleves, mayores serán tus ganancias. Definitivamente es algo que sí conviene. Entonces, ¿qué dices? ¿Te animas a reciclar y al mismo tiempo fomentar esta cultura tan necesaria para el planeta?

Además de los mencionados talleres interactivos, habrá otras dinámicas y charlas con expertxs en sostenibilidad que te enseñarán a darle una segunda vida a los plásticos y hacer de la economía circular una realidad en México. ¡No te pierdas este chance en beneficio de todxs!

¿Cuándo y dónde?

La nueva edificación del Flextival tendrá dos sedes. El sábado 29 de marzo estará en el Parque Lázaro Cárdenas de la alcaldía Cuauhtémoc y el domingo 30 de marzo se ubicará en el foro “Hermanos Soler”, Parque de los Venados, en la alcaldía Benito Juárez. El horario en ambos días será de 10:00 a 14:00. Así que ​​anímate a asistir y darle una mano al planeta a través de esta importante iniciativa de impacto ambiental.

12% de los residuos sólidos urbanos que se generan en México son plásticos

de los residuos sólidos urbanos que se generan en México Ecolana es una plataforma que se encarga de darle visibilidad a todos los centros de acopio para quienes buscan reciclar y llevar una vida más sostenible

*Texto adaptado para + Chilango diario