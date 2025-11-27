Recorre 18 museos en un día

¡Arma el plan cultural! Ya viene la segunda edición del Rally de Museos con 18 recintos de la capital para explorar totalmente gratis

Por Karla Peckerman*

Si te encanta moverte por la ciudad y buscas un plan que combine arte, historia y un poco de juego, entonces el segundo Rally de Museos del Circuito Alameda-Revolución es justo para ti. Esta experiencia propone recorrer 18 recintos emblemáticos de la capital como nunca antes, poniéndote en modo explorador urbano.

Organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, el rally ofrece una experiencia donde las personas explorarán, descubrirán y redescubrirán el patrimonio histórico, artístico y cultural que da identidad a la CDMX.

El circuito se realizará el próximo sábado 29 de noviembre, en un horario de 11:00 a 16:00. Durante ese lapso tendrás la oportunidad de recorrer distintos museos, jugar con las pistas, sellar tu pasaporte cultural y, de paso, pasarla bien. El evento es gratuito y está pensado para todas las edades, así que arma tu equipo (de hasta cuatro personas) y prepárate para arrancar la ruta desde cualquiera de los puntos participantes.

Para poder participar en esta actividad deberás realizar un registro previo ya que tiene un cupo limitado. El registro lo podrás hacer a través del formulario que aparece al escanear el código QR que aparece junto a este texto.

Museos que visitarás durante el rally

En esta edición del Rally de Museos del Circuito Alameda-Revolución participan 18 recintos públicos, privados y universitarios que representan diversas facetas del patrimonio capitalino. Esta es la lista completa:

Museo Nacional de la Revolución

Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis

Museo de Arte Popular

Museo Panteón de San Fernando

Museo del Pulque y las Pulquerías

Museo del Tequila y el Mezcal

Museo Casa de la Cultura Postal

Museo del Perfume

Museo Nacional de la Estampa

Laboratorio Arte Alameda

Museo Mural Diego Rivera

Museo Casa de Carranza INAH

Foro Valparaíso

Museo Palacio Postal (Servicio Postal Mexicano)

Museo Banco de México

Museo Manuel Tolsá (Palacio de Minería)

Museo Kaluz

Museo del Chocolate

Tu equipo puede arrancar en el museo que prefieran, recogerá pistas, sellos y llegará al punto final en el Museo de Arte Popular, donde será la clausura y entrega de reconocimientos.

Además, para cerrar con broche de oro, habrá una presentación de la compañía de danza folclórica “México de Colores”, cuya labor visibiliza a la comunidad LGBTIQ+.

Sin duda, este formato rompe con la típica visita de museo en solitario, pues se trata de colaborar, moverse, reír, descubrir y regresar a casa con mucho más que una selfie frente a una obra famosa. El rally de museos invita a reconectar con la ciudad, con su memoria y con sus recintos de una forma distinta.

Así que ya sabes, si estás buscando un plan diferente para un sábado, quieres conocer más recintos culturales, explorar la CDMX con tus amigos o en familia y llevarte además buenas historias, esta edición del Rally de Museos tiene todo para volverse uno de tus favoritos.

¿Cómo llego? Dónde: puedes empezar en cualquier museo de la lista Cuándo: 29 de noviembre Horario: 11:00 a 16:00 Costo: entrada libre

Da clic aquí para registrarte al Rally de Museos

para registrarte al Rally de Museos 170 museos y 43 galerías tiene la CDMX, lo que la convierte en la segunda ciudad con más recintos culturales después de Londres

*Texto adaptado para Chilango Diario