Regresa a la Lagunilla como solista

María Barracuda vuelve al escenario de la obra Lagunilla mi barrio, pero ahora en un momento donde tiene ganas de reencontrarse con su voz en la individualidad

María Barracuda tiene dos lanzamientos pendientes para este año. Por un lado, el dúo Jotdog, que conforma junto con Jorge Amaro, ha publicado una serie de sencillos a la cual sólo le falta añadir el producto final: el álbum. Mientras que, por el lado de su carrera como solista, sigue trabajando en material nuevo que espera vea la luz también próximamente.

Por ello, es curioso cómo el teatro, y más específicamente la obra Lagunilla mi barrio, se ha convertido en un punto de intersección para que la cantante y compositora mexicana comparta su música durante este proceso.

Fue en noviembre pasado que Jotdog se presentó en la puesta en escena con su nueva canción “Sobrenatural”. Y ahora, del 7 al 9 de febrero, Barracuda regresa al montaje de Ariel Miramontes y Daniel Chávez como parte de este momento en que reanuda su camino en solitario.

“Mi proyecto de solista lo había retomado en 2019 y lo interrumpí por la pandemia, y bueno, luego seguimos con lo del Funeral [gira] de Jotdog. Ahorita tengo muchas ganas de retomar mi proyecto de solista, estoy trabajando en material nuevo y me volvieron a invitar a Lagunilla mi barrio.”

“De hecho, ha habido ahí muy buena onda y voy a seguir haciendo cosas con ellos. Quizás en un futuro me encuentren por ahí como algún personaje de alguna de sus obras porque me ha encantado”, cuenta Barracuda en entrevista, quien confiesa no haber conectado tanto con el teatro antes.