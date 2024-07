¿Sales de vacaciones? Cuidado con los montaviajes

Se trata de una forma de estafa que tan sólo en los primeros cinco meses de 2024 creció 75%, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México

Los montaviajes es la manera en que se conoce a las personas que cometen un fraude al ofrecer paquetes vacacionales con costos hasta 25% menores a los normales, con el fin de enganchar a sus víctimas y quitarles su dinero, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Conocer sobre la forma de operación de este tipo de delincuentes puede ser de utilidad, pues es una estafa cada vez más frecuente: el número de reportes por fraudes cometidos por agencias de viajes en línea aumentó en un 75% durante los primeros cinco meses de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023, de acuerdo con reportes del consejo.

Según datos emitidos por esta institución hasta abril de 2023, la mitad de las víctimas tenía entre 36 y 55 años. En el 90% de los casos el fraude se consumó; en el 20% fue superior a los 30 mil pesos, 25% entre 10 mil y 30 mil, y 28% menor a 10 mil. Hasta principios del año pasado, los principales destinos turísticos relacionados con las estafas fueron Cancún, Xcaret y Acapulco.

¿Cómo operan?

La Unidad de Policía Cibernética indica que el modo de operar de los llamados montaviajes consiste en presentar grandes ofertas en paquetes de viaje o servicios separados como boletos de avión o reservas de hoteles, luego solicitar el pago parcial o total de lo contratado. Después de recibir los depósitos, las supuestas agencias o vendedores desaparecen.

Otra vertiente de operación de los estafadores se enfoca hacia los tiempos compartidos (uso de hospedaje exclusivo durante una cantidad exacta de días en determinadas temporadas): en este caso, los montaviajes suplantan la identidad de páginas y perfiles de agencias de viajes y estafan a sus víctimas ofreciendo comprar sus tiempos compartidos.

Para engañar a los usuarios, los cibercriminales se hacen pasar por un agente de viajes, quien menciona que tienen a un posible comprador de su tiempo compartido, con una oferta atractiva, la cual supera el precio real de la propiedad.

Algunas recomendaciones

Dudar de ofertas en paquetes todo incluido con un costo menor al del mercado

Evitar promociones que lleguen de correos electrónicos sospechosos, de desconocidos o publicidad en redes, o acuerdos con particulares

Comprobar que la agencia esté registrada en la Secretaría de Turismo y cotejar sus referencias en la Profeco

Investigar en internet o redes sociales la reputación de la empresa

Asegurarse que tenga oficinas físicas a las que puedas acudir en caso de reclamos

Confirmar con aerolíneas y hoteles las reservaciones y convenios con la agencia

Prevenir no está de más

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX también recomienda no pagar comisiones por adelantado, desconfiar de ofertas atractivas o por debajo de su precio, verificar características de las páginas web para identificar su veracidad, revisar los colores, tipografías y errores ortográficos que se observan en la página y no llenar formularios con información personal, sobre todo de mensajes que no provengan de cuentas de correo oficiales.