Septiembre es el mes con más cumpleañerxs

Si conoces a muchos Virgo o Libra no te sorprendas, esta es la época del año con más nacimientos

Por Saúl Hernández

Siempre asociamos a septiembre con las fiestas patrias: es el mes de la Independencia, de la comida mexicana y de cantar México Lindo y Querido al son del mariachi. A lxs chilangxs también nos trae recuerdos amargos por los terremotos que sacudieron nuestra ciudad en 1985 y 2017, y andamos más precavidxs que de costumbre, no sea que eso de “retiemble en sus centros la tierra” se vuelva literal.

Pero septiembre tiene otra peculiaridad que casi nadie conoce: es el mes en que más mexicanxs (y chilangxs) nacen. De hecho, es la temporada en que más bebés llegan al mundo.

Vamos por partes y primero echemos un vistazo a las Estadísticas de Nacimientos Registrados (ENR) del INEGI. Desde el año 2007 hasta el 2022 (último registro disponible), septiembre ha sido consecutivamente el mes en que más personas nacieron en México.

Durante ese periodo se registraron 37.11 millones de alumbramientos y 3.45 millones ocurrieron en el mes patrio. Los otros meses con más natalidad fueron octubre y agosto, con 3.37 y 3.34 millones, respectivamente.

En la Ciudad de México estos tres meses se han disputado el trofeo al mes más popular para nacer; a veces ha ganado agosto, otras octubre, pero la mayoría de los años triunfó septiembre. De 2.5 millones de nacimientos entre 2007 y 2022, 218 mil ocurrieron en el mes de la Independencia.

El que septiembre sea la época con más bebés no es algo que sea particular de México, así pasa en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el periodista de datos Matt Stiles recopiló 20 años de nacimientos (1994 a 2014) y no sólo encontró que septiembre era el mes con más cumpleañerxs, sino que el día 9 era la fecha en que lxs ginecólogxs tenían más trabajo, seguido del 19 y el 12.

Otro estudio, realizado por la Universidad de Harvard, concluyó que el 16 es el día que más nacimientos hay en todo el planeta. Usando estadísticas de natalidad entre 1973 y 1999 de los países de la ONU, lxs autorxs de la investigación revelaron el mismo patrón: septiembre es el mes de los bebés.

El invierno es para lxs enamoradxs

¿Por qué hay tantos nacimientos en septiembre? Para explicar el fenómeno, lxs investigadorxs de Harvard y el mismo Stiles opinan que la clave está en las fiestas de fin de año: Navidad y Año Nuevo. Si retrocedemos el tiempo 40 semanas atrás, que es lo que en promedio dura el periodo de gestación, llegaremos a la época decembrina.

Con la Navidad, muchxs estudiantes y trabajadorxs toman vacaciones, lo que significa que las parejas tienen más tiempo para estar juntas, en un ambiente festivo y lleno de alcohol.

El estudio indica que las personas tienen más sexo durante las vacaciones además de que el esperma suele ser de mejor calidad durante el invierno. Al conjuntar todos estos factores, ¡voilà!, habrá un bebé Virgo o Libra en camino y listo para llegar al mundo nueve meses después.

Así como septiembre es el mes con más cumpleañerxs en México, las cifras del INEGI indican que febrero es la época con menos alumbramientos. En el mismo periodo de 15 años (2007 a 2022) nacieron en México 2.70 millones de bebés durante los meses de febrero, es decir, casi 750 mil menos que los nacidos en fiestas patrias.

En la capital del país el patrón se repite. Febrero es la época con menos natalidad, al sumar en una década y media casi 184 mil nacimientos, frente a los 218 mil de septiembre. Esto tiene mucha lógica, ya que febrero es el mes que menos días tiene.

Y si hablamos del día con menos nacimientos, tampoco es difícil deducirlo. Se trata del 29 de febrero, una fecha que sólo ocurre cada cuatro años. Por ahora, lo mejor es que te arregles porque seguramente asistirás a más de una fiesta en esta temporada.

La paradoja del cumpleaños

Aquí te va otro dato. La razón por la que tu Facebook te notifica de tantxs amigxs cumpliendo años, incluso el mismo día, se debe a una peculiaridad estadística conocida como “la paradoja del cumpleaños”.

Este hallazgo establece que en un grupo de 23 personas hay una probabilidad del 50.7% de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día. Y si el grupo es de 60 o más, la probabilidad sube a 99.9%. En sentido estricto no es una paradoja, pero es una verdad matemática que contradice la intuición.

+Datos

Hay 27% más nacimientos en septiembre que en febrero, según el INEGI