Shakira, J-Hope, Zayn, Vive Latino y mucho más

Te traemos la guía de los conciertos de marzo en la CDMX; hay muchas opciones para pasarla chido este mes

Por Claudia González Alvarado*

Si te late ir a conciertos, la CDMX tendrá muchos en marzo para diferentes gustos. El mes ya arrancó fuerte este fin con Simply Red y Rich Mafia: Alemán + GeraMX, pero la lista apenas comienza. Acá te contamos algunos de los que vienen.

Chayanne

El “papá de todo México” vuelve a la capirucha para dar más conciertos de su Bailemos Otra Vez Tour. Así que alístate para bailar, cantar un montón con sus hits y, claro, gritarle “papá”, pues le encanta.

Cuándo: 6 y 7 de marzo

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $1,098 a $6,698

Sting

El legendario rockero británico le traerá a sus fans de Chilangolandia Sting 3.0, donde se presenta con el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. ¿Qué tocan en sus shows? Tanto éxitos del cantante como rarezas.

Cuándo: 7 y 8 de marzo

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $1,083 a $4,255

Justice

La banda francesa de música electrónica hará retumbar el Domo de Cobre con sus beats, clásicos y rolas de su álbum más reciente, Hyperdrama. Quienes ya han visto el nuevo show lo describen como explosivo y que redefine los espectáculos de electro.

Cuándo: 9 de marzo

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $1,013 a $2,125

Miguel Bosé

El Importante Tour de Bosé llegará a la CDMX para dos conciertos imperdibles. Y es que estarán llenos de nostalgia y emoción por el recorrido que hará el ícono español a lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera musical.

Cuándo: 14 y 15 de marzo

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $1,525 a $6,100

Tool y The Cult

Dos bandas legendarias del rock en inglés están listas para dar un concierto que desde ya se adivina será épico y memorable. También estará Seven Hours After Violet para calentar motores y ponerle más potencia a la noche.

Cuándo: 15 de marzo

Dónde: explanada del Estadio Azteca

Costo: $1,110 a $5,769

Vive Latino

Este año celebraremos el 25 aniversario de uno de los festivales más importantes de México y del mundo. Será un fin de semana con bandas como Caifanes, División Minúscula, Aterciopelados, Molotov, Zoé, Keane y Scorpions. Además de cantantes como Mon Laferte, Meme del Real, Draco Rosa y Jay de la Cueva. Así como un tributo a Pau Donés de Jarabe de Palo y se espera que otro a Lino Nava de La Lupita.

Cuándo: 15 y 16 de marzo

Dónde: Estadio GNP Seguros

Costo: $4,697 abono general; $3,599 individual general. Checa el resto de los precios en la página del Vive Latino

Hasta siempre Paquita, ¿Me estás oyendo inútil?

El concierto que originalmente darían La Sonora Santanera y Paquita la del Barrio ahora se convierte en homenaje. Así es, la agrupación y una serie de invitadxs recordarán y celebrarán a la cantante del pueblo tras su fallecimiento el mes pasado.

Cuándo: 16 de marzo

Dónde: Auditorio Nacional

Costo: $232 a $3,050

Shakira

Este mes la estrella colombiana dará siete conciertos de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la CDMX, lo cual es todo un récord. Si te lanzas, te espera un recorrido espectacular por su carrera, con clásicos del pop en español e inglés, mucho baile con caderas y un show de primer nivel.

Cuándo: 19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo

Dónde: Estadio GNP Seguros

Costo: $1,217.50 a $10,856.75, las primeras seis fechas; $1,218 a $11,943, la última fecha

Don Omar

Pero si lo que andas queriendo es reguetón en vivo, están los conciertos del mismísimo rey de este género. Así que prepárate para dos noches de perreo con la larga lista de éxitos de este boricua.

Cuándo: 21 y 22 de marzo

Dónde: explanada del Estadio Azteca

Costo: $1,000 a $3,200

J-Hope

Si eres del fandom Army o te late BTS, este mes hay dos conciertos de su integrante J-Hope. Ya de vuelta a los escenarios tras su servicio militar, traerá el Hope on the Stage Tour, además de una pop-up store el fin de semana previo y el de sus shows.

Cuándo: 22 y 23 de marzo

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $1,708 a $6,710

Zayn

El exintegrante de One Direction que faltaba por venir finalmente llegará a estas tierras. Y la euforia es tal que dará, no uno, sino tres conciertos de su Stairway To The Sky Tour. Cantará sus rolas de pop, de rock-country-soul y seguro algo de su exgrupo.

Cuándo: 25, 27 y 28 de marzo

Dónde: Palacio de los DeportesCosto: $1,245 a $3,685

*Texto adaptado para + Chilango diario