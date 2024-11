Straight: fuera de las etiquetas

¿Qué pasaría si un instante te hiciera descubrir algo nuevo de ti? La conexión entre los tres personajes de esta película te hará pensar en ello

Roberto es un joven banquero en sus treintas que mantiene una relación estable con Elia desde hace seis años. Sin embargo, ha conocido a través de una a Cris, un chico menor que él quien le hace descubrir nuevos deseos y emociones, y por supuesto replantearse qué quiere de ahora en adelante, una vida autónoma o una con la etiqueta socialmente aceptada.

De eso va Straight, película del director Marcelo Tobar que acaba de llegar a salas de cine, luego de haber sido presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia un año atrás. Esta historia no es absolutamente nueva para el público chilango, pues en 2018 fue parte de la cartelera teatral bajo la dirección de Manolo Caro, como adaptación de la obra neoyorquina escrita por Scott Elmegreen y Drew Fornarola.

En aquel entonces, la puesta en escena mexicana contaba con las actuaciones de Zuria Vega, Erick Elías y Alejandro Speitzer, este último en el papel del joven que hace tambalear la vida del protagonista.

Y ahora Speitzer vuelve a ser parte de este dilema, pero con el papel principal en la película, acompañado de Bárbara López como Elia y Franco Masini como Cris. Con su llegada al cine, el elenco de Straight espera que el público se pueda sentir identificado con una historia sin vigencia.

“Yo creo que va a haber mucha gente que se va a sentir relacionada con cada uno de los personajes, que eso es muy importante. Por otro lado, también es una historia que te invita a reflexionar mucho. Por ahí ya la conocen por lo que fue el éxito teatral y, llevada a la pantalla grande, la idea es maximizar todo eso, el fenómeno que fue”, comenta Masini en entrevista.

Por su parte, Speitzer considera que su personaje influyó en cómo concibe las relaciones humanas: “En esta idea de lo delicado que es definirse, no estoy hablando en un plano sobre la sexualidad, sino estoy hablando en un plano general. Esta idea de definirse me la me la llevo y también de los cuestionamientos que mi personaje, Ro, tiene dentro de la película”.

Sin embargo, así como Straight se centra en un tema de sexualidad, también se mezcla con otro tópico importante, que son las etiquetas sociales. En el caso del elenco, ellos saben desde su trabajo cómo pueden funcionar y que pueden tener impacto en su vida personal, pero López comparte que al final son algo con lo que se “divierten”.

“Como actores jugamos mucho con las etiquetas, pero además, así como jugamos, las entendemos desde muchos lados porque forma parte de cómo nosotros podemos crear a nuestros personajes”, expresa.

Échale un ojo a estos tríos

La bisexualidad y las conexiones amorosas fuera de la heteronorma han sido exploradas en otras historias en el cine como Tres (2010), donde una pareja madura comenzará a tener una aventura con un hombre que acaba de llegar a sus vidas, sin que ni el uno ni el otro lo sepan. También existe Somos tr3s (2018), en la que, tras conocerse en una fiesta casual, Nacho, Ana y Sebastián comienzan una relación no convencional.

Desde el 21 de noviembre ya se encuentra en salas de cine esta película del director Marcelo Tobar, que cuenta con las actuaciones de Alejandro Speitzer, Bárbara López y Franco Masini