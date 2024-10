Sujo: crecer en la orfandad de un México violento

La historia de Sujo es la de muchas niñas y niños huérfanos y víctimas de la guerra contra el narco

Por Cristina Salmerón*

¿Es posible romper con el ciclo de la violencia en México? Es una de las premisas de Sujo, película que compite en la sección de Largometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia y también la cinta que representará a México en las nominaciones a los Oscar y en los premios Goya.

Sujo tiene sólo cuatro años cuando su padre, un sicario, es asesinado. Él es un niño de campo que creció con un padre amoroso, pero donde las posibilidades educativas son escasas; al quedar huérfano, su tía y sus compañeros de escuela se convierten en su familia. Sujo (interpretado por Juan Jesús Varela) intenta salir de ese entorno de violencia en el que creció yendo a estudiar a la Ciudad de México en la UNAM, pero a veces, eludir el pasado es inevitable.

En México tal vez ya estemos saturadxs de ver películas relacionadas al narco, pero Sujo nos lleva a una mirada diferente, explora los caminos y las posibilidades que pueden surgir de infancias que crecieron inmersas en un entorno violento, nos acerca un poco a esa realidad que quienes somos afortunadxs de vivir lejos de ella a veces juzgamos sin poder entenderla. Es una ficción muy cercana a lo que se vive realmente en ciertas zonas del país.

Es posible imaginar un futuro distinto

El filme reúne de nuevo a Astrid Rondero y Fernanda Valadez, una dupla exitosa, pues trabajaron en Sin señas particulares (2020), ópera prima de Fernanda, la cual fue coescrita y producida con Astrid, y en Los días más oscuros de nosotras (2017), dirigida por Rondero y producida por Valadez.

Anteriormente hemos visto de ellas la serie documental El Portal: La historia oculta de Zona Divas, cuya línea de trabajo ha sido mostrar realidades crudas tanto de México como de América Latina.

Aunque no es su propósito principal, su cine es activista y se centra en historias de personas poco favorecidas. Para Astrid Rondero, “el cine no puede cambiar las realidades, pero puede mostrar una posibilidad donde la violencia no sea un destino para una generación que creció entre la violencia”.

Es justo lo que sucede en esta cinta, pues aunque son pocos los casos, aún en estos círculos de violencia hay situaciones clave que logran romperlos. No obstante, como le ocurre a Sujo, lograr salir un poco de esa vida no lo libera de su vulnerabilidad, explica Rondero.

Esta película estuvo en Festival de Cine Sundance 2024, en el Festival de San Sebastián (Premio Cooperación Española) y en el Festival de Sundance 2024 (Premio del Jurado – Película “World Cinema”) y ahora compite por ganar el Ojo a Mejor Largometraje Mexicano de ficción en la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

El reparto

Sujo es protagonizada por Juan Jesús Varela y Kevin Aguilar (Sujo adolescente y niño, respectivamente), Karla Garrido (Rosalía), Jairo Hernández (Jeremy), Yadira Pérez (Namesia) y Sandra Lorenzano (Susan).

Contada en capítulos que recorren la primera infancia y la etapa escolar de Sujo, en un pueblo de Michoacán acechado por el narco, y luego su migración a la CDMX durante su adolescencia, Astrid Rondero y Fernanda Valadez entregan una historia sobre el dolor de crecer.

5 de diciembre es la fecha del estreno comercial de Sujo en salas de cine

El filme representará a México en los Premios Óscar y los Goya el próximo año

*Texto adaptado para + Chilango