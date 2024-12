Tendencias navideñas para tu árbol y hogar

Desde moños gigantes hasta piedras preciosas sirven de inspiración para cambiarle el look a la Navidad. Varios estilos se pueden lograr de manera fácil y con cosas en el hogar

Si eres fanáticx de la Navidad, de seguro ya nos ganaste con la decoración festiva. Pero siempre hay quien no tiene idea de cómo adornar su árbol y su hogar en esta temporada, sobre todo si tendrá visitas o meramente quiere cambiar de estilo.

Por ello, nosotros abrazamos el espíritu navideño para traerte opciones con base en las tendencias de este año, así le podrás dar un giro de innovación a tus espacios, reinventarte o hasta pensar en aspectos que no habías considerado. No te preocupes, sin problema encontrarás algo que vaya contigo.

Árbol coquette

A principios del 2024 estaba de moda lo coquette, que con encajes, colores pastel y moños encantó los outfits de muchxs. A estas alturas del partido, ya casi nadie lo menciona.

Sin embargo, en la Navidad continúa y te tocará ver en los árboles desde moños pequeños hasta gigantes, aunque los más destacados son estos últimos.

Para sumarte, se recomienda conseguir un moño de terciopelo o de listón liso gigante cuyos lazos sean largos para que, cuando lo coloques en la punta, caigan sobre el pino (algunos incluso pueden llegar hasta el piso). Los colores más populares son rojo, vino, ciruela, palo de rosa, rosa pastel y blanco.

Calidez tropical

Al parecer el invierno no es para todxs y algunxs necesitan sentir aún el verano. Así que si no eres team frío, tal vez esta sea tu tendencia. Llevándole la contraria a la temporada, elementos como flores exóticas, peces, flamingos, estrellas de mar, caballitos de mar y palmeras se pueden adueñar tanto de tu mesa como de tu arbolito.

El toque lo terminan de dar los colores, que deben ser brillosos y fuertes. Igual puedes poner en uno que otro espacio algunos felinos. La idea es dar un giro divertido.

Que venga el fieltro

La combinación de este material textil con la Navidad no es nueva (¿cuántas veces no viste un adorno de fieltro en casa de tu abuelita o de tus tías?), pero ha cobrado fuerza de nuevo para dar forma a muñecos de nieve, calcetines navideños, estrellas, santas y lo que se te pueda ocurrir. Aun así, no se trata de llenar todo con figuras esponjadas, sino de combinarlas con otros elementos.

En el caso estadounidense, esta manualidad se ha combinado con un estilo folky, que implica usar principalmente animales, hongos y otras formas que recuerdan a artesanías y bosques antiguos, añadiendo piñas de pino y detalles de madera. Otra tendencia son las galletas de jengibre, así que junta muñecos y casitas con bastones de caramelo, dulces y paletas en tu árbol, sillones y adornos en el rincón.

Hazlo tú mismx

A propósito del fieltro, las manualidades nunca pasan de moda. Pero en esta ocasión también el papel podrá ser un gran aliado. Si tienes tiempo y paciencia, aprovecha el fin de semana para crear esferas de diferentes tamaños y colores con hojas; lo mejor es que tú eliges cuáles.

Hay varios tutoriales en YouTube que te enseñan a crear estrellas y ángeles también. Aprovecha para agregar motivos sustentables, dándole segunda vida a telas viejas, cartón, palitos de madera, naturaleza seca y, de nuevo, piñas.

Navidad de lujo

Salte de lo tradicional o el sugar & spice (colores pasteles y adornos dulces) con tonos más sobrios y adornos que recuerden a joyas. Esto lo podrás ver principalmente en las esferas, con formas de cristal o piedras preciosas, y sumando tonos metálicos a otros como azul zafiro, violeta amatista, verde esmeralda y rojo rubí.

La clave es que donde lo pongas tenga un tono muy oscuro (recomendamos negro) o blanco. Pon motivos brillosos o de piedras en los calcetines navideños, guirnaldas y cintas de oropel. O si quieres algo brilloso y menos ostentoso, lleva los años 70 a casa con bolas disco de diferentes tamaños, que quedan muy bien en centros de mesa.

Algunos lugares para tus compras

Romerías del Mercado de Jamaica

Una de las clásicas donde encontrarás luces, figuras, esferas y más decoraciones, además de árboles naturales.

Dónde: Guillermo Prieto 45, col. Jamaica

Tianguis Río Blanco

Infinidad de luces, modelos de pino (algunos ya adornados), pies de árbol y esferas de todas las formas y tamaños te esperan en esta opción que hasta el 5 de enero es popular.

Dónde: Congreso de la Unión 44, col. Mártires de Río Blanco

Mercado de Coyoacán

Si buscas adornos tradicionales y artesanales, es una opción para armar tus compras. No faltará con qué poner guapo al árbol y hasta con qué darle forma a tu nacimiento.

Dónde: Ignacio Allende s/n, col. Del Carmen

Galletas de jengibre, hongos, cascanueces, flores exóticas y hasta bolas de disco se apoderan de esta temporada para darle un toque fuera de lo clásico a tu Navidad, uno que incluso combine con tu estilo

Desde el 1 de diciembre, el árbol de Navidad debe estar presente en casa como parte del primer domingo del Adviento, periodo litúrgico que marca la preparación para el nacimiento de Cristo, según la fe católica