Terror navideño

Terrifier 3 promete ser el slasher más brutal del año, porque Art the Clown transformará la Navidad en su propio festival sangriento

Por Liz Basaldúa*

Si pensabas que la Navidad era una época de paz y amor, Terrifier 3 destrozará esa ilusión. La tercera entrega de la franquicia de Damien Leone promete ser la película más gore del año y llevar al slasher a nuevas y sangrientas alturas. Art the Clown, el siniestro payaso que ya se ha ganado un lugar como uno de los villanos más aterradores del cine, regresa para sembrar el caos, esta vez durante la temporada de fiestas.

Desde el primer minuto, Terrifier 3 no se anda con rodeos: la película es una montaña rusa de horror extremo, con secuencias tan gráficas que sentirás una opresión en el pecho mientras el asesino desata su propia versión de una sangrienta Nochebuena. Art no necesita palabras para aterrorizar; su sonrisa maníaca y su violencia sin límite son suficientes para mantener a todos sin parpadear.

¿De qué trata Terrifier 3?

Art regresa dispuesto a convertir la Navidad en su propio festival del terror. Sienna, atormentada por los fantasmas del pasado, se dará cuenta que la pesadilla no ha terminado y deberá enfrentarse de nuevo al demoníaco payaso en una lucha desesperada por detenerlo: la festividad y el condado de Miles penden de un hilo.

Art el Payaso se debutó en los cortometrajes de Leone The 9th Circle (2008) y Terrifier (2011). Ambos fueron parte de la antología All Hallows’ Eve (2013) y la inquietante presencia del personaje rápidamente llamó la atención del público. Después protagonizó Terrifier (2016), una película de bajo presupuesto que, aunque en su estreno no tuvo una gran acogida en taquilla, se convirtió en una obra de culto.

Para Terrifier 2, Leone consiguió financiamiento y recaudó un total de 250,000 dólares para la producción. Tras su estreno en cines, la película fue un éxito rotundo y recaudó más de 10 millones de dólares en taquilla, multiplicando por 60 su inversión original, además de ser recibida más amablemente por la crítica.

Este payaso sin diálogos, creado por Damien Leone e interpretado magistralmente por David Howard Thornton en las películas de la saga, se inspira tanto en Freddy Krueger como en Charles Chaplin, combinando el humor negro con una violencia extrema.

Si eres fanáticx del gore y del terror sin restricciones, Terrifier 3 te volará la cabeza (esperamos que no literalmente). Se estrena el próximo jueves 31 de octubre en las salas de cine. ¡En pleno Halloween!

Fenómeno de taquilla

A unas semanas de su lanzamiento en Estados Unidos, Terrifier 3 ha recaudado más de 55 millones de dólares, lo que contrasta con los dos millones que costó producirla.

La película también se ha posicionado como la más taquillera de toda la franquicia, superando ampliamente los ingresos de su predecesora. Sin duda, el aterrador payaso Art the Clown se ha consolidado como uno de los personajes más escalofriantes de la pantalla grande, atrayendo a un público diverso, fanático del slasher.

El 31 de octubre se estrena la tercera entrega de Terrifier, justo a tiempo para Halloween

Las 2 primeras películas de la saga están disponible en Amazon Prime

*Texto adaptado para + Chilango