Un homenaje sinfónico a Juan Gabriel

Vuelve a cantar los éxitos del “Divo de Juárez” en este concierto que reunirá a más de 300 artistas en escena

Por Liz Basaldúa*

El próximo 12 de noviembre, el Auditorio Nacional se vestirá de gala para recibir un espectáculo que promete tocar las fibras más sensibles del público mexicano. Esa noche, el recinto se llenará de nostalgia, alegría y talento para rendir tributo a uno de los artistas más queridos, carismáticos y emblemáticos que ha dado México: Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”.

A nueve años de su partida, su música, su energía y su legado regresan a los escenarios con un homenaje sinfónico a gran escala.

La producción, titulada El Divo – Homenaje Sinfónico al Ídolo de Juárez, reunirá a más de 300 artistas en escena, entre ellos una orquesta de 85 músicos, un coro de 250 voces y el poder del Mariachi Gama 1000. A esto se suma un elenco de voces que darán vida a sus temas más entrañables: Miriam Solís, Eduardo Barajas, Armando Lemus, Carlos Velázquez, Christian Bailón y Floricel Ortega.

La dirección corre a cargo de Camerata Opus 11, en conjunto con FR Producciones, empresas especializadas en espectáculos sinfónicos de gran formato que fusionan lo clásico con lo popular y que en esta ocasión buscarán capturar el espíritu de un artista que rompió barreras entre géneros y públicos. En palabras simples: te van a poner la piel chinita.

La cita para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel es a las 20:00 en el Auditorio Nacional, un recinto que el propio “Divo de Juárez” llenó 148 veces en los que fue visto por casi 1.4 millones de personas. Para quienes lo vieron en vivo, será una oportunidad de revivir la magia de canciones como “Amor eterno”, “Hasta que te conocí” o “No tengo dinero”; para las nuevas generaciones, será una forma de descubrir la fuerza escénica y la sensibilidad de un artista irrepetible, pero ahora en una versión sinfónica espectacular.

Boletos y precios

Los boletos ya están disponibles en taquillas del Auditorio Nacional y en línea a través de Ticketmaster con precios que van desde los $366. Te aconsejamos comprarlos con tiempo porque es un evento de una sola noche y va que vuela para llenarse.

Este concierto honra el legado de un compositor, intérprete y símbolo de la cultura mexicana. Así que, como diría él mismo: “Yo no nací para amar… pero nací para cantar”. ¡Y esa noche se canta con todo!

Habrá pop-up store de Juan Gabriel

Si cuando el cantautor vivía estabas en la infancia, o aún no nacías, es probable que no tengas muchas cosas de él. Por eso, lánzate a la pop-up store que estará ubicada en General Prim 12, en la colonia Juárez, de 16:00 a 22:00, única y exclusivamente el 8 de noviembre. Será un espacio con música, mercancía con su imagen y artículos conmemorativos. También puedes visitar la exposición de fotografías inéditas en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora.

¿Cómo llego? Dónde: Auditorio Nacional (Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección) Cuándo: 12 de noviembre de 2025 Horario: 20:00 Costo: desde $366

*Texto adaptado para Chilango Diario