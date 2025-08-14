Una experiencia llena de sabores, colores y tradiciones

“Colores de México” llega al Museo Casa del Risco para que los chilangos disfruten durante tres días de la riqueza cultural del país

Por Andrea Hernández*

Un gran plan para disfrutar el tiempo libre siempre incluye comida, y qué mejor que probar platillos típicos en el festival artesanal y gastronómico “Colores de México” que llega este mes para quienes busquen celebrar la riqueza cultural del país.

El evento es para toda la familia y durará tres días, por lo que no puedes dejar pasar la oportunidad de vivir una experiencia de sabores, aromas y colores al sur de la capital.

“Colores de México” es un festival artesanal y gastronómico que invita a sus visitantes a deleitarse con el mosaico vibrante que da identidad a la artesanía y la gastronomía mexicana.

Y es que, al pensar en México, es inevitable no recordar los colores llamativos como el rosa y también los aromas de platillos preparados con maíz u otros ingredientes tradicionales del país, además de bebidas como el dulce de un delicioso chocolate caliente.

Del 15 al 17 de agosto próximos, el Museo Casa del Risco, ubicado en la Plaza San Jacinto 15, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, será el escenario perfecto para un recorrido lleno de aromas, sabores, texturas y colores, además de mucha diversión.

En el festival habrá una amplia variedad de expositores con productos elaborados directamente por sus creadores, desde joyería y ropa tradicional, hasta piezas únicas que representan el talento de artesanos, joyeros y artistas, así como la larga historia de nuestras comunidades.

Para llegar al recinto en transporte público, una manera muy sencilla es usar la Línea 1 del Metrobús. Hay que bajarse en la estación La Bombilla, de ahí sólo será necesario caminar unos cuantos metros para llegar a este emblemático sitio.

Los visitantes podrán saborear platillos muy variados de varias entidades del país, como chiles en nogada, tamales, pan, mole y nieves artesanales. Toda la comida que habrá en el evento es un reflejo de las distintas regiones de México; los asistentes podrán disfrutar y deleitarse directamente de la auténtica gastronomía que enriquece la identidad nacional.

La buena noticia es que la entrada es libre, por lo que el festival es una oportunidad para conocer y adquirir productos locales en un ambiente familiar.

El festival “Colores de México” abrirá al público en tres horarios distintos, dependiendo del día:

Viernes 15 de 13:00 a 17:00

Sábado 16 de 10:00 a 19:00

Domingo 17 de 10:00 a 17:00

Te recomendamos llegar temprano para que puedas probar todos los platillos, apreciar las artesanías y pasar un excelente fin de semana junto a tus seres queridos.

Un recinto con tres siglos de historia

La Casa del Risco es una construcción del siglo XVIII. A lo largo de su historia tuvo diversos propietarios en la Nueva España, como Manuel de León, Pedro Alcántara del Valle y Francisco Fernández del Castillo. Ya en el siglo XX, el político mexiquense Isidro Fabela Alfaro habitó el inmueble y en 1958 lo donó a la Federación, junto a su archivo histórico, biblioteca, hemeroteca, pinacoteca, fototeca, una colección de esculturas, mobiliario y artes aplicadas.

Más de 20,000 volúmenes integran el acervo del Museo Casa del Risco, con diversos temas como derecho internacional, historia de México, entre otros

*Texto adaptado para Chilango Diario