Una historia más allá de la música

Llega a cines mexicanos el documental Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird, sobre la amistad de los fundadores de The Mars Volta

“Si en algún momento esto se pone raro, prométeme que podemos dejarlo, porque nada es más importante que quererte”, le dijo Omar Rodríguez-López a su amigo y compañero Cedric Bixler-Zavala cuando aún formaban parte de At the Drive-In, banda predecesora de su proyecto más conocido, The Mars Volta.

De esa promesa nace el título del documental Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird, que llega a salas de cine mexicanas este 6 de febrero. En sus dos horas de duración, la frase resuena conforme conocemos su historia, una que a pesar de contarse en orden cronológico, está llena de giros y altibajos tanto en su desarrollo musical como personal.

Así que no es de extrañar que mientras esta película va contándonos cómo se conocieron, cómo integraron sus proyectos musicales y hasta sus crisis religiosas, con las drogas y por las muertes de seres queridos, sintamos que lo que vemos es un testimonio de lo que significa la amistad. Y el director Nicolas Jack Davies espera eso.

“Creo que es una película sobre la amistad y el amor entre dos personas que están destinadas a estar juntas en su versión platónica a lo largo de la vida. Siempre digo que, si crees en las vidas pasadas, creo que Omar dijo que se encontrarían el uno al otro en cada una. Tal vez no sean músicos en la siguiente o tal vez sean animales, pero creo que son almas destinadas a estar juntas, y lo encontré muy especial”, platica en entrevista el realizador.

“Aunque hay algunos elementos muy tontos, algunas partes estúpidas, algunas un poco peligrosas y algunas donde hacen las cosas mal, en el fondo de la película que traté de hacer hay dos personas que están envejeciendo juntas, que están unidas de por vida y tienen problemas, algunos muy grandes, pero aún así trabajan en ello. Entonces diría: amistad primero, música después, pero no porque ésta no sea importante, sino porque la música está ahí para escuchar. Esto es sobre gente, no sólo sobre álbumes”.

Precisamente esa visión nos permite acercarnos a un documental que pueden disfrutar tanto fans de The Mars Volta o de alguna de las otras bandas de Omar y Cedric, como personas que no saben de su existencia. En el caso de Nicolas Jack Davies, él había visto a At the Drive-In en Londres cuando era joven, pero no tenía un gran conocimiento sobre The Mars Volta. Sin embargo, considera que eso le ayudó a encontrar su ángulo.

“Mi interés como director estaba en la historia, en los materiales que grabó Omar durante todo este tiempo. Entonces, aunque me encanta la música y podría hacer un montón de películas sobre sus álbumes o esto y aquello, fue un poco más como preguntarme ‘¿por qué me importan?’. Empecé a sentir que si me importaban era porque tienen esta increíble amistad”, comenta.

Tal como menciona, esta película se construyó con metrajes que Omar filmó desde los 7 años; aunque tenía pasión por la música, tenía también interés en el cine. De hecho, la mayoría de lo que vemos proviene de la lente del guitarrista. Y el director amó esto porque cuenta que la idea original era que él filmara, pero pronto se dio cuenta de la calidad y lo especial que era lo que Omar y Cedric hicieron.

“Creo que mi responsabilidad (o de quienquiera que hiciera este trabajo) era orquestar y juntar todas las piezas del rompecabezas para crear algo que la gente pudiera seguir. Eso me pareció muy liberador porque podía hacer cambios como ‘voy a poner estos colores aquí o mover esto aquí’. En cierto modo, fue una especie de regalo. Creo que Omar diría que él nunca podría haberlo hecho porque no vería nada de ello, sólo vería lo que él hizo o lo que Cedric hizo. A veces necesitas un par de ojos externos para ver”, piensa.

¿Dónde verlo? Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird tendrá funciones en Cinemex Reforma Casa de Arte, Cinemex Reforma 222, Cinemex Coapa, Cinemex Santa Fe, Cinemex Manacar, Cineteca Nacional, Cineteca Nacional de las Artes, La Casa del Cine y Cine Tonalá en la Ciudad de México; y Cinemex Mundo E en el Estado de México. Previamente había recorrido festivales de cine internacionales como South by Southwest.