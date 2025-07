Una sinfonía entre padre e hijo

Concierto para otras manos te llevará al camino de un joven y su progenitor que aprenderán a mirar su diferencias, romper limitaciones y sacar su virtuosismo juntos

Aunque David forma parte de una familia de músicos, su padre llegó a dudar que fuera capaz de presentarse en una sala de conciertos. Por un momento hay que ponernos en su lugar: el joven David González Ladrón de Guevara nació con un síndrome genético por el cual muestra diferencias visibles en extremidades y el rostro, movilidad limitada y posee un conducto auditivo muy estrecho que lo hace utilizar un aparato auxiliar para escuchar.

Sin embargo, el documental Concierto para otras manos no se trata de un “camino de superación en la discapacidad”. Es, más bien, el viaje íntimo de un padre y su hijo por aprender a reconocer sus limitaciones, abrirse juntos a posibilidades creativas y así transformar sus paradigmas. Es ahí donde el director de cine, Ernesto González Díaz, encuentra el llamado “lado humano” de su película.

“La mirada humana creo que tiene que ver con observar y aproximarse a las personas desde la empatía y de la forma más horizontal posible. En este proyecto buscamos que el público conecte con los personajes a través de su cotidianidad y que las diferencias sean como un elemento más, pero no a partir de ahí. Es decir, no sólo ver a David como una persona que tiene una discapacidad, sino que lo humano es reconocernos en él. Esa sería la clave: usar el documental como un espejo”, reflexiona en entrevista.

Concretar la actual nominada al Premio Ariel a Mejor Documental tomó cinco años: tres para filmación, otro para edición y uno más para la postproducción. González Díaz cuenta que el momento en que se interesó por capturar esta historia ocurrió cuando, a través de un amigo, conoció a David y a José Luis González Moya, quienes se encontraban ensayando para presentar un concierto juntos.

“Ellos estaban buscando a alguien que hiciera un registro de esa presentación […]. Me impresionó mucho, me cautivó, porque nunca había visto a una persona como David, pero sobre todo que tocara el piano de esa forma muy única, con mucho virtuosismo y con mucha emotividad. Y vi ahí también cómo José Luis le exigía como cualquier maestro a cualquier pianista profesional, sin ningún tipo de condescendencia o de miramiento. Esa dinámica se me hizo muy interesante, y todavía más saber que, además de ser su maestro, era su papá”, explica.