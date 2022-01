Estas son las fechas y los costos para verificar en la CDMX en 2022

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX dio a conocer el calendario de verificación vehicular para el primer semestre de 2022, quedando de la siguiente manera: los vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6, verificarán en enero y febrero; los de engomado rosa y terminación de placa 7 u 8, en febrero y marzo; los de engomado rojo y terminación de placa 3 o 4, en marzo y abril; los de engomado verde y terminación de placa 1 o 2, en abril y mayo; mientras que los de engomado azul y terminación de placa 9 o 0, en mayo y junio.

De acuerdo con la dependencia capitalina, los automovilistas podrán llevar su auto a los verificentros de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 20:00.

Para realizar el trámite, el cual se mantiene en un costo de $585, es necesario no tener adeudos de tenencia e infracciones. En cuanto a las sanciones por no verificar en tiempo o por circular en vialidades de la ciudad con emisiones ostensibles o en horarios restringidos por el programa Hoy No Circula, la multa asciende a 1,792. (Chilango)