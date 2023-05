Esto aprendimos de nuestra charla con el presidente de la COPARMEX CDMX, Armando Zúñiga

Fotografía: Cortesía. Texto por Miriam Jiménez

De acuerdo con el presidente de la COPARMEX CDMX, Armando Zúñiga, por las restricciones de COVID-19 cerraron más de 123 mil negocios, pero a estas alturas ya se superó el déficit económico.

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, que tuvo su primer caso en febrero de 2020, en la CDMX se cerraron más de 123 mil comercios de toda índole, un hecho que llevó a muchos a pensar que no volverían a abrir. Sin embargo, a tres años de declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la capital del país se ha recuperado e incluso superado su economía con relación a 2019, según el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, Armando Zúñiga. De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, en esta entidad se registraron 1.8 millones de casos positivos y 44 mil 190 fallecimientos.

¿Cuántos negocios tuvieron que cerrar en la CDMX a raíz de la pandemia?

Entre septiembre de 2020 y julio de 2021 cerraron cerca de 123 mil 512. En comparación con 2019, la situación actual de los negocios que cerraron ya está recuperado e incluso superado. En el caso de la Ciudad de México casi 95% son Pymes (Pequeña y mediana empresa) y estas fueron las que más resintieron la pandemia.

¿Por qué la CDMX tardó en recuperarse?

Porqué las Pymes viven al día financieramente y, si se les quita una semana de operación, prácticamente se quedan sin recursos para volver a operar. Algunos estados se recuperaron muy rápido después del cierre, como Querétaro, pero es por las grandes empresas de manufactura que tienen.

¿Actualmente se están abriendo nuevos negocios?

Sí, muchos negocios, y nosotros hemos estado motivando y dando el mensaje de que debemos apostar por la recuperación al hacer un convenio con Nacional Financiera para que pueda liberar créditos a las Pymes y miniPymes.

¿Qué otros sectores han tenido una recuperación importante?

En la hotelería va creciendo la ocupación y se están contratando a nuevas personas conforme aumenta la demanda. Para la recuperación del sector turístico se tuvieron mesas de trabajo en las que se logró que regresara la Fórmula 1, el festival de Día de Muertos, entre otros eventos de interés.

¿Quiénes no solicitan un préstamo de Nacional Financiera de qué otra forma se han recuperado?

Muchas veces es a través de pedir prestado a un familiar o prestamistas, pero no es lo más recomendable porque los intereses son muy altos. Desde Coparmex estamos llegando a las miniPymes para dar una capacitación con base en la cultura financiera. Muchas veces las miniPymes no piden un préstamo de manera formal por desconocimiento o porque creen que nunca van a lograr pedir un crédito ante Nacional Financiera o ante un banco, que es mucho más barato.

¿Qué ha provocado que la recuperación sea tan lenta?

La falta de confianza, y la falta de programas e incentivos fiscales por parte del gobierno, que en un principio dijo que no alcanzaba el presupuesto, pero es un círculo vicioso porque si no tienes presupuesto y no haces que se generen más empleos, tampoco habrá de dónde cobrar impuestos.

¿Qué recomendación se haría a las Pymes y miniPymes para que se recuperen?

Que se acerquen a nosotros, a las instituciones financieras, incluso a las universidades que otorgan diplomados para capacitarlas en temas de exportación.

ANALIZAN SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL

Un punto muy importante que COPARMEX ha estado analizando es la sustentabilidad empresarial para la CDMX, es decir, que se detecten aquellos sectores que tienen potencial. Uno de los problemas que tiene la ciudad es la movilidad y la contaminación, por esa razón COPARMEX no incentivaría la llegada de plantas de manufactura. En cambio, la Confederación sí apoyaría los proyectos relacionados con tecnología de la mano de las universidades, y también se ha analizado la vocación empresarial de cada alcaldía, por ejemplo, Cuauhtémoc el sector turístico, y Tlalpan en salud y atención médica.

