Morena CDMX critica la falta de transparencia de Taboada

El gobierno de la Alcaldía Benito Juárez, encabezado por el panista Santiago Taboada Cortina, está siendo objeto de duras críticas debido a su falta de transparencia. A pesar de que Taboada se presenta como defensor de la transparencia, la realidad es vergonzosa, ya que la demarcación que gobierna ha sido durante más de una década una especie de caja chica del PAN y refugio de personajes cuestionables como Jorge Romero, Christian “N” y Luis “N”, entre otros.

En el Índice Global de Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia (IGOT), realizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez ha obtenido la calificación más baja de toda la ciudad, con apenas 59.06 puntos.

Resulta inexplicable que Taboada y sus colaboradores se dediquen a ocultar información sobre los gastos realizados en eventos especiales, así como datos relacionados con los 130 inmuebles de la demarcación vinculados al llamado “Cártel Inmobiliario”. Si realmente no tienen nada que ocultar, ¿por qué se niegan a revelar cómo se utilizan los recursos de la alcaldía o a mostrar los documentos de Uso y Ocupación de cada uno de los edificios, los Avisos de Terminación de Obra y el Acuerdo de Regularización de Construcción?

Reiteramos que aquel que no tiene deudas no tiene temor. Si Taboada actúa de manera correcta, ¿por qué no quiere que se conozca la información solicitada por la ciudadanía? Desde Morena Ciudad de México exigimos a Santiago Taboada y a sus colaboradores que revelen la información que la ciudadanía está solicitando. Si todo se encuentra en orden y no hay irregularidades, ¡sean transparentes!

Estas acciones de opacidad demuestran claramente cómo los panistas en Benito Juárez no solo están violando la ley, sino también el propio reglamento de Acción Nacional, el cual los instruye a llevar a cabo sus tareas como servidores públicos con transparencia, probidad, eficacia y honradez.

