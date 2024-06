EU impone sanciones económicas a 8 integrantes de La Nueva Familia Michoacana

La encargada del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, declaró ante la prensa que la dependencia a su cargo tiene capacidades únicas para atacar los flujos financieros de estos grupos “que están envenenando a nuestras comunidades”

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra ocho integrantes de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana por participar en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como por el contrabando de migrantes en la frontera con México.

Se trata de Rodolfo Maldonado Bustos, Josué Ramírez Carrera, Josué López Hernández, David Durán Álvarez, Uriel Tabares Martínez, Kevin Arzate Gómez, Euclides Camacho Goicochea y Lucio Ochoa Lagunes.

La encargada del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, declaró ante la prensa que la dependencia a su cargo tiene capacidades únicas para atacar los flujos financieros de estos grupos “que están envenenando a nuestras comunidades”.

Today, I’m in Atlanta to announce new sanctions against eight individuals affiliated with La Nueva Familia Michoacana, a notorious Mexican criminal organization that traffics fentanyl and other lethal drugs into Georgia and other parts of the United States.https://t.co/Gka7cGI0lX