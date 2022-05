Experiencias para regalar a mamá este 10 de mayo

Sal de la rutina y regálale una noche sorpresa o una rica sesión de spa. Hoy te presentamos estas y otras ideas. Foto: Cortesía Ballet Folklórico de México

El 10 de mayo es una fecha muy especial en México, ya que se celebra el Día de la Madre. Esta efeméride, reconocida desde 1922, homenajea la figura materna con el propósito de rendirle afecto, respeto y reconocimiento.

Por ello, hoy te compartimos seis increíbles experiencias para regalar a mamá y así salir de la rutina.

Noche sorpresa

Find the Room es una experiencia culinaria de una noche realizada en un hotel sorpresa de 3, 4 o 5 estrellas. Cuenta con cuatro paquetes: Find the Night Experience Pack, Find the Comfort Experience Pack, Find the Suite Experience Pack y Find the Prime Experience. Este último es el más completo, ya que incluye un menú decena (cóctel de bienvenida, aperitivo, plato principal, postre y maridaje de vino) y una estancia de una noche para dos en una habitación superior o suite privada; en ella también se ofrece desayuno y una botella de champán. Es importante mencionar que los menús pueden adaptarse a las preferencias alimentarias de la persona. Está disponible para cualquier día de la semana, por lo que podrás concretar la fecha y hora tras tu compra.

Exposición temporal

Históricamente, el arte que representa la maternidad está hecho bajo el sesgo de la mirada masculina. Las madres que aparecen en él casi siempre son arquetipos de amor, sacrificio, entrega, fertilidad y, en ocasiones, locura. “Maternar. Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción”, es una exposición bajo la curaduría de Helena Chávez Mac Gregor y Alejandra Labastida, que estará disponible en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) hasta el 3 de julio de 2022. En ella se busca crear un diálogo con el propósito de pensar en la maternidad, como un concepto en disputa desde distintas trincheras.

Una rica de sesión de spa

Si lo que quieres es que mamá se relaje, este lugar es ideal. Hela Spa cuenta con diferentes servicios: masajes, tratamientos corporales, faciales, entre otras cosas, como reflexología. Este lugar tiene sucursales en Polanco, Santa Fe y la Roma, así como servicio a domicilio. Hela Spa también tiene paquetes: Two, Platinum, Gold y Silver. El primero es para dos personas, incluye un masaje de relajación, degustación de champaña y exquisitas trufas de chocolate durante un chill out time de media hora. El segundo es el más popular. Incluye un facial personalizado de 80 minutos, además de un masaje relajante de 50 minutos; se finaliza con una exfoliación corporal de 25 minutos.

De paseo por Xochimilco

Las trajineras siempre son una gran alternativa. Entre sus paquetes está el tour festejo de tres horas para 18 personas; además, tiene personalización de la portada de la trajinera con pintura y bocina para escuchar música. Pasarán por el canal principal de Xochimilco y los Jardines flotantes (chinampas) para poder ver las plantas. También visitarán las lagunas de Caltongo y Xaltocán. Entre los platillos que venden se encuentran la barbacoa, la carne asada, el mixiote de pollo, así como quesadillas y tacos ilimitados por persona.

Ballet Folklórico Amalia Hernández

Este emblemático evento estará disponible algunas fechas de mayo, por lo que aún tienes tiempo de comprar tus entradas. El Ballet Folklórico fue fundado por Amalia Hernández en 1952 y durante todo ese tiempo ha sido un referente del baile folklórico tradicional de nuestro país. Ha realizado más de 100 giras internacionales y visitado un total de 60 países y más de 300 ciudades. Si mamá quiere distraerse un rato, asistan mañana a este grandioso y colorido evento.

