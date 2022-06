Fifa +: La plataforma que busca adentrarse al mundo del streaming previo a Catar 2022

Fotografía: ShutterStock

Fifa es una plataforma que busca llegar a más aficionados al fútbol a través de los documentales y contenido de una de las federaciones con mayor influencia en el deporte a nivel mundial.

El streaming llegó para quedarse y eso lo ha demostrado Netflix y los cientos de servicios de streaming que surgieron a raíz de este revolucionario invento que transformó la manera de consumir contenidos de entretenimiento.

Fifa + es una plataforma que busca aprovechar todo el material audiovisual y la vasta biblioteca que tiene en contenido la Fifa.

Desde partidos mundialistas femeninos y masculinos que se han llevado a cabo hasta el día de hoy hasta una variedad de contenido original que abarca desde cortos y largometrajes hasta series documentales y programas de debate en directo.

¿Qué puedo ver en la plataforma?

Al ser una gran hemeroteca de contenido encontramos en la plataforma partidos perfectos para recordar las grandes hazañas que se han vivido en las Copas del Mundo.

La plataforma ofrece la final del mundial de Brasil 2014 entre Alemania vs Argentina, la final de Corea y Japón 2002 entre Brasil vs Alemania, así como finales femeniles como la final de 1999 entre EUA vs China.

¿Cuáles son nuestras recomendaciones?

Si aún no sabes que ver aquí te dejamos una recomendación para adentrarte en el mundo del fútbol:

Bravas

Fotografía: Fifa +

Este documental de alrededor de 48 minutos nos muestra la realidad del fútbol femenil en México, cuáles son los sacrificios que tienen que hacer las mujeres fronterizas para alcanzar el sueño de ser jugadoras profesionales.

Este documental no te lo puedes perder.

