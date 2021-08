Figuras que se perdieron Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más esperado por el mundo, pero son varios los deportistas que no estuvieron en la presente edición

Serena Williams

La tenista estadounidense, con 23 títulos del Grand Slam y cuatro medallas olímpicas, anunció a finales del pasado mes de junio su decisión de no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “No estoy en la lista olímpica, al menos no que yo sepa. Y si estoy, no debería. Hay muchas razones por las cuales tomé la decisión y no quiero profundizar en ellas, tal vez después. Perdón”, declaró la famosa deportista al respecto. Cabe destacar que Williams, quien cumplirá 40 años en septiembre, ganó el título individual en Londres 2012 y también ha conseguido tres medallas de oro en dobles con su hermana Venus, en Sídney 2000, Pekín 2008 y en Londres 2012. Rafael Nadal, Roger Federer y Dominic Thiem tampoco participarán en la justa veraniega.

Caster Semenya

La sudafricana, dos veces campeona olímpica, tampoco viajará a tierras niponas. Semenya no pudo clasificar en la prueba de los 5,000 metros y tampoco pudo participar en otras pruebas debido a las restricciones que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La atleta de 30 años tiene prohibido competir en cualquier carrera de 400 a 1,600 metros después de que se dictaminara que, para garantizar una competencia justa, las mujeres con niveles altos de testosterona natural deben tomar medicamentos para reducirlos y poder competir en carreras de media distancia. Tras esto, Semenya, quien se niega a tomar medicamentos para alterar sus niveles de testosterona, se quedó con la prueba de 5,000 metros, pero no clasificó.

Ben Simmons

Una de las figuras más importantes del baloncesto australiano y estrella de la NBA decidió rechazar su participación en los Juegos Olímpicos, tras anunciar que se concentrará en mejorar las partes débiles de su juego. Simmons aseguró que está interesado en continuar desarrollando sus habilidades dentro de la NBA, además de que una de las grandes críticas a su desempeño fue su falta de efectividad detrás de la línea de tiros libres. Al respecto, Patty Mills, una de las principales figuras de la selección nacional australiana, aseguró que el equipo respalda y respeta la decisión del jugador y apoyó a Simmons en esta etapa profesional dentro de la NBA, aunque fans del basquetbolista tacharon esta decisión como egoísta.