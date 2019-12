Haz tu propia Rosca de Reyes

Disfrutar del fruto del trabajo de nuestras propias manos es siempre un placer que cobra más valor cuando se comparte con familia y amigos. Y esa es precisamente la oportunidad detrás de la experiencia de hacer tu propia Rosca de Reyes que ofrece Priceless Cities by Mastercard.



Se trata de una exclusiva clase de panadería impartida por la famosa pastelería Amado -ubicada dentro del hotel Hyatt Regency Ciudad de México- y bajo la tutela de del chef Miguel Gómez y su experimentado equipo.

Una oportunidad única para aprender a hacer este emblemético e histórico platillo de la tradición navideña paso a paso, desde seleccionar los mejores ingredientes, amasar tu propia rosca y decorarla como más te guste para llevártela y compartir con tus seres queridos.

Todo esto mientras recibes una charla de la historia sobre este tradicional pan dulce al mismo tiempo que aprendes sobre la elaboración de este clásico de la temporada. Exclusivo para tarjetahabientes Mastercard.

Vive el taller de Rosca de Reyes Do it yourself visitando https://www.priceless.com/