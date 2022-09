Herramientas que te ayudarán a controlar tus tareas y a ser más organizado

Fotografía: Shutterstock

La organización en esta época digital es fundamental a la hora de estudiar, hacer tareas del hogar o para las labores de tu trabajo.

Las redes sociales actualmente son una plataforma perfecta de conocimiento que nos ayudan a despertar nuestra curiosidad en temas de actualidad, de cultura general, tips y recomendaciones para mejorar en nuestras actividades.

Aquí te dejamos una serie de herramientas que puedes utilizar para organizar tus tareas y para ayudarte a la organización de tu día a día:

Usa un gestor de tareas: Tener control en la organización de nuestras labores es importante ya que puede ayudarte a jerarquizar por urgencia, por grado de complejidad entre otras opciones. La app Trello es una buena opción ya que te puede ayudar a ir trabajando en tu proyecto, adjuntar avances en el mismo entre otras opciones.

Organizar tus tareas: Manejar tus tareas a lo largo del día es una forma perfecta para tener mejor control de tu tiempo y de la atención que dispones para resolverlas. Google Calendar es una herramienta muy buena para organizar tus tareas por colores, poner recordatorios y todo disponible desde tu celular.

Tiempo para tus tareas: Hablando de dedicarle el tiempo necesario a las tareas que debes de resolver resulta fundamental para equilibrar la vida entre tus proyectos laborales y tu vida personal. Toggl es una herramienta que te permite poner una planeación por tiempo, ya sea diario, semanal o mensual, así como las horas que usarás de tu día para resolver la tarea.

Evita procrastinar demasiado: La procrastinación no es mala, siempre y cuando no sea en exceso, postergar las tareas es algo común, no tiene nada de malo, pero eventualmente tienes que acabarla. La app Self Control permite poder bloquearte, a ti mismo, el acceso a una lista de páginas web, redes sociales o todo aquello que te resulte fuente de distracción.

Usa estas herramientas lo más que puedas, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales si te sirvió.

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.