Hot Sale: Estas son las promociones que Sanborns tendrá del 23 al 31 de mayo 

El Hot Sale es una oportunidad perfecta para encontrar productos a menor precio o meses sin intereses. Fotografía: Shutterstock

La gran venta en línea llego a México con atractivas ofertas y promociones para que los usuarios en internet se animen a comprar.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online, 9 de cada 10 compradores usarán los canales digitales para encontrar la mejor oferta, por eso Sanborns se preparó con promociones muy atractivas y no solo en su sitio web también en tiendas físicas pensando en aquellos usuarios que disfrutan de ver , conocer e interactuar con el producto antes de adquirirlo .

Del 23 al 31 de Mayo en Sanborns encontraras tus marcas favoritas con descuentos de hasta el 50% y hasta 18 mensualidades sin intereses con tu tarjeta de crédito Sanborns, si aún no cuentas con ella puedes tramitarla el mismo día y obtener grandes beneficios, además en compras mayores a $499.00 el envío es totalmente gratuito, no te pierdas las promociones que tendrán durante el HOT SALE.

Por suerte siempre hay un Sanborns cerca, ve y compra esa pantalla de 65” que llevas meses buscando o bien una bocina inalámbrica para las próximas vacaciones , no importa que busques seguro en Sanborns lo encuentras y si no visita su página para que no te pierdas detalle de sus promociones https://www.sanborns.com.mx/l/hot-sale-2022

La vigencia del Hot Sale en Sanborns es del 23 al 31 de mayo.