La Diaria: 4 noticias que debes saber de la CDMX

SE ACABA PLAZO DE ESPECTACULARES

A 11 días de concluir el plazo del retiro de espectaculares de acuerdo a la Ley de Publicidad Exterior, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, señaló que a la fecha las empresas han quitado 745, de un total de mil 200, y se planea retirar 228 más, pero faltan 227 donde no han dicho si están en condición de desecharse. “El costo por cada retiro es de 150 mil pesos aproximadamente, por lo que de 745 son 111 millones de pesos que no gastó el Gobierno de la ciudad. Desde el 6 de junio, las multas por incumplimiento son de 1.2 a 1.5 millones de pesos”, dijo. En ese sentido, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, apuntó que ha sido “un esfuerzo histórico, pues nunca se habían quitado 745 espectaculares sin cargo al erario”. También hizo un llamado a no anunciarse, “incluidos los temas políticos”, en espectaculares de azotea, pues este tipo de formato es ilegal.

Añadió que también están detectados formatos unipolares soportados sobre acero; se hizo un inventario de 900 y se detectaron en la ilegalidad 100, por lo que se empezará a trabajar sobre su retiro luego de que suceda lo propio con los mil 200 de azotea. Asimismo, informó que se han quitado 190 de tipos envolventes o de muros ciegos que son los que cubren el total de un edificio o su lateral, y que también están prohibidos en la nueva Ley de Publicidad Exterior, además de que el reglamento también impide en unidades habitacionales exhibir publicidad exterior, en áreas de sitio de valor patrimonial y en área de conservación.

CONTRALORÍA ACTUARÁ EN MH

Luego de que Máspormás publicara que la alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo de Mauricio Tabe Echartea, celebró un contrato por 16.7 millones de pesos con la empresa Construfider S.A. de C.V. por el servicio de recolección y transportación de residuos sólidos, pese a que la demarcación cuenta con 400 servidores públicos para realizar dicha labor y que representa en nómina para los trabajadores de limpia 2.7 millones de pesos mensuales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió que la Contraloría General de la Ciudad de México revise esta situación. “La Constitución (de la Ciudad de México) es muy clara, esos servicios no se pueden privatizar, entonces que lo revise la Contraloría para ver si se está violando algún precepto constitucional o si hay alguna otra anomalía; yo no lo podría decir de antemano, pero si es así, que se revise, nosotros hemos estado siempre con la transparencia y la austeridad republicana”, afirmó.

CSP CONFÍA EN ENCUESTA

Además de mostrarse confiada en que el proceso de selección para la candidatura presidencial por parte de Morena será transparente, la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que ella respetará el resultado de quien encabece la encuesta. Agradeció que 54 partidos locales de la República Mexicana la apoyen.

“Yo he dicho varias veces: confío en la dirigencia de nuestro partido y en el partido; y confío en que las cosas se van a hacer bien, porque está de por medio el proyecto. No tengo la menor duda de que va a ser un proceso transparente, en donde a todo el mundo nos va a quedar claro cómo se hizo y quién va a encabezar esa encuesta y, cuando esté el resultado, quién es el ganador o ganadora. Creo que la ciudadanía nos ha dado su aprobación, tanto en la ciudad como a nivel nacional, porque si algo representamos nosotros es el proyecto de Transformación. La gran mayoría de los habitantes de nuestro país están con el Presidente de la República y no quieren, lo dicen las encuestas, que haya regresiones, que haya un paso atrás. Yo voy a aceptar el resultado. Agradezco estas muestras de apoyo”, agregó.

DETIENEN A PRESUNTOS INTEGRANTES DE CÉLULAS

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a nueve personas en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, que aparentemente son parte de dos células delictivas generadoras de violencia, relacionadas con los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión, venta de droga, cobro de piso y homicidio.

La dependencia relató que en un primer hecho, se desarrollaron trabajos de gabinete y campo tras la desaparición y feminicidio de una joven de 19 años de edad, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que permitió identificar el modo de operación de esta célula, “la cual se caracteriza por tener un alto grado de violencia hacia sus víctimas, a quienes grababan mientras agredían físicamente, para posteriormente enviar los videos a sus familiares como medida de presión para obtener un pago por su libertad”. Mencionó que a esta célula se les relaciona con al menos tres eventos, uno de ellos en Ecatepec, Estado de México, y dos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la capital, se obtuvo una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Guerrero, el cual aparentemente era utilizado como casa de seguridad, donde se localizó un machete, prendas de ropa y tambos que en su interior contenían cemento y restos humanos. “En estas acciones se aseguraron 55 dosis y una bolsa con posible cocaína, cuatro dosis y una bolsa con aparente marihuana, 50 envoltorios de probable droga, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, un arma de fuego corta, 30 cartuchos de diferentes calibres, entre otros objetos”, añadió. En tanto, en atención a diversas denuncias relacionadas con el delito de extorsión, se identificó otra célula con zona de operación en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, donde las labores de investigación permitieron conocer que esta célula se caracterizaba por interceptar a sus víctimas en motocicletas para después agredirlas físicamente y extorsionarlas para obtener su liberación.

Con la información recabada, se obtuvieron características de varios miembros de la célula delictiva, entre ellos el líder, de 23 años de edad, quien fue detenido en un operativo realizado en el Centro Histórico. A los detenidos de esta organización se les aseguraron 151 dosis de posible cocaína, un arma de fuego corta con cargador con cuatro cartuchos, además de dos cargadores y 62 cartuchos para arma larga, un vehículo, una motocicleta, cuatro teléfonos celulares y 2 mil pesos en efectivo. Cabe señalar que a este grupo se le relaciona con la privación ilegal de la libertad de otra persona, el 10 de marzo de 2023, en la colonia Guerrero.

