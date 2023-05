La Diaria: 4 noticias que debes saber sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

SSC Y SEMAR CAPTURAN A COLOMBIANOS

Como resultado de trabajos de investigación e intercambio de información, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron a tres ciudadanos colombianos, posibles integrantes de una célula delictiva generadora de violencia, y se aseguró aparente droga, dos armas de fuego, 22 cartuchos útiles, una máquina contadora, documentación diversa y un vehículo que tenía un compartimento oculto donde se halló un paquete con probable cocaína. El titular de la SSC, Omar García Harfuch, dijo en conferencia que fue a través de labores de gabinete que se identificó a un grupo de extranjeros, posiblemente dedicados a la venta de droga en distintas zonas de la ciudad, por lo que se incrementó la vigilancia fija y móvil, así como los recorridos de reconocimiento en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Detalló que en una acción flagrante, en la colonia Del Valle Centro fue detenido un hombre de 45 años, a quien se le aseguraron 42 dosis de una sustancia similar a la cocaína y cinco envoltorios con aparente marihuana, además de tres teléfonos celulares. Simultáneamente, en calles de la colonia San Pedro de los Pinos, fueron detenidos dos hombres de 25 y 32 años, y se aseguraron 90 dosis de lo que pudiera ser cocaína, cinco más de una hierba verde parecida a la marihuana y cuatro equipos telefónicos; además se aseguró un vehículo en el que, luego de una inspección preventiva, se halló un compartimento oculto con un paquete de aproximadamente un kilogramo de aparente droga.

García Harfuch manifestó que en un domicilio ubicado en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, se ejecutó una orden de cateo que fue liberada por un Juez de Control, donde se hallaron seis paquetes confeccionados en cinta canela con alrededor de un kilogramo cada uno de un polvo blanco similar a la cocaína, dos armas de fuego, 22 cartuchos útiles, seis máquinas contadoras de dinero y documentación diversa. Por estas acciones, los tres hombres colombianos fueron informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica; en tanto, el domicilio quedó sellado y se encuentra bajo resguardo policial.

El titular de SSC recordó que los tres extranjeros se presumen inocentes y serán tratados como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, agradeció a la SEMAR por su colaboración para llevar a buen término estas acciones, y reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones conjuntas y trabajos en campo, para detener a los generadores de violencia que causan daño a los habitantes de la Ciudad de México.

BUSCAN ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Los Gobiernos Federal y de la Ciudad de México implementaron en las secundarias de la capital la “Feria por la Paz, la Igualdad y una Vida Libre de Violencia para Niñas y Adolescentes”, para prevenir y erradicar agresiones físicas, psicológicas y digitales, entre otras. “Las mujeres somos constructoras de nuestro propio desarrollo, trazamos sueños y los hacemos realidad, por eso no vamos a tolerar la violencia contra las mujeres y las niñas en las escuelas, pues denigra, daña, lastima, lacera su integridad física y emocional, y es un obstáculo que impide su desarrollo en todos los ámbitos de su vida”, dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez.

En la escuela Secundaria Técnica no. 6, “Sor Juana Inés de la Cruz”, en la alcaldía Cuauhtémoc, comentó que esto que ocurre en el entorno escolar, no debe suceder; las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes quieren estar en paz, divertirse, estudiar, jugar sin ningún tipo de violencia, por lo que la feria se realiza en el marco del reforzamiento de la estrategia integral de acciones contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, y se lleva a cabo en los 15 municipios prioritarios del país. “El Presidente Andrés Manuel López Obrador, se preocupa por los adolescentes y jóvenes, y hace toda clase de programas, de apoyos sociales, tarjetas, beneficios para quienes están cursando sus estudios, y nos instruyó a atender las causas que generan la violencia y buscar programas de prevención como a la violencia de género, violencia digital, violencia en el noviazgo, acoso escolar, mismas son un obstáculo para el desarrollo pleno de las y los estudiantes”, apuntó.

En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que nadie tiene derecho a decirle a alguien que vale menos o que es menos como persona. En la puesta en marcha de la feria estuvieron la secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya; el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Carlos Augusto Morales; el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández; el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch; la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez; la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Rebeca Olivia Sánchez; y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Clara Luz Flores, así como la directora de Secundaria Técnica no. 6, “Sor Juana Inés de la Cruz”, Mallely Martínez Hernández.

DECRETO PARA GARANTIZAR PRESTACIONES

La Gaceta Oficial de la capital publicó el Decreto por el que se garantiza el 100% de prestaciones ordinarias y extraordinarias al personal femenino de la Policía de Proximidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el tiempo que dure la licencia y el permiso retribuido por maternidad, con lo que tendrán mayor certeza jurídica. “Una policía embarazada se acercó a mí y me dijo que cuando le tocara su ausencia por maternidad que no le estaban dando todas las prestaciones, entonces, pregunté al secretario (Omar García Harfuch), a Marcela [Figueroa] (Subsecretaria de Desarrollo Institucional del SSC) que se encarga de ello, y resulta que la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial se iban con su salario base pero no con las prestaciones que tenían. Así, decidimos que en estos tres meses que tiene de permiso para poder tener a sus hijos e hijas, tendrán todas las prestaciones”, refirió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con esta acción tomada por la mandataria de la capital, se reconoce como derecho de todas las mujeres policías el otorgamiento de sus prestaciones, así como de su sueldo base o tabular sin ninguna modificación durante el tiempo que se encuentren de licencia por maternidad. Con ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina deberá realizar las gestiones necesarias para la implementación del Decreto, que será de carácter obligatorio para todos los cuerpos policiales adscritos a la Policía de Proximidad de la ciudad, quienes también deberán asegurar el cumplimiento de estas disposiciones en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a su presupuesto.

OBTIENEN LIBERTAD COMO PARTE DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN ANTICIPADA

En el marco del Día de las Madres, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de las Mujeres (SEMUJERES), la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), informa que este miércoles, 13 mujeres obtuvieron su libertad como parte del Programa de Liberación de Mujeres; 12 de ellas se encontraban en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y una más en Tepepan. Con ello, un total de 86 mujeres han tenido acceso a su libertad anticipada desde 2019, cuando se puso en marcha el Programa, a la fecha.

Previo a su salida, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, se reunió con ellas para recordarles que la dependencia las acompaña en su proceso de reincorporación social. El subsecretario del Sistema Penitenciario, Omar Reyes Colmenares, mencionó que las acciones del Programa tienen como objetivo impulsar los procesos legales de las mujeres, atenderlos y lograr su reintegración social, brindarles acceso a oportunidades, así como una vida digna. “Es un honor ser testigo de este gran momento para todos, principalmente para ustedes, en esta combinación de un proceso de aprendizaje y el inicio de nuevos proyectos encaminados al bienestar personal, familiar y en sociedad”, compartió.

Las mujeres liberadas tienen una edad que va entre los 24 y los 55 años, algunas son madres de menores y otras padecen enfermedades crónico degenerativas. En algunos casos instituciones de asistencia privada como Caritas A.C. y Monte Pío Luz Saviñón, aportaron el pago de reparaciones del daño y multas, para quienes no contaban con los recursos para cubrirlas, razón que les impedía su salida. También, en coordinación con el Gobierno capitalino, dichas organizaciones brindan atención psicológica, médica, laboral y albergue, a quienes lo solicitan.

El Programa de Liberación de Mujeres se enfoca en adultas mayores, mujeres que padecen comorbilidades, originarias de pueblos y comunidades indígenas, además en aquellos casos donde durante su tiempo compurgado, presentan buena conducta y realizan servicio comunitario. El proceso de liberación contempla un estudio legal de los expedientes de cada caso, su situación personal y de salud, y es implementado por el Instituto de Reinserción Social, el Tribunal Superior de Justicia y la Junta de Asistencia Privada. El Gobierno capitalino seguirá impulsando liberaciones anticipadas a través del Programa de Liberación de Mujeres.

