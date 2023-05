La Diaria: 4 noticias que debes saber sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

HABILITAN NUEVOS MÓDULOS PARA LICENCIA TIPO “B”

Como parte de las acciones para fortalecer el transporte público capitalino, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) habilitó tres módulos móviles para imprimir licencias Tipo “B” de taxi en las zonas Norte y Suroriente de la Ciudad de México. En los centros de atención las personas concesionarias y/o conductoras de este modo de transporte podrán finalizar su trámite para la expedición de la Licencia de conducir Tipo “B” por primera vez, así como la renovación y reposición del plástico, además de recibir asesoramiento para obtener la Licencia Digital por medio de su dispositivo móvil en la “App CDMX”. Los módulos habilitados para emitir los trámites son los siguientes:

● Módulo móvil 8: Avenida Nextengo Número 78, Colonia Santa Cruz Acayucan, alcaldía

Azcapotzalco, C.P. 02770

● Módulo Móvil 14: Calzada La Viga Número 1381, Colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09440

● Módulo Móvil 18: Avenida Tláhuac Número 4680, Colonia Granjas Estrella, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09850

Asimismo, se encuentran disponibles los módulos de la Zona Centro de la capital:

● Módulo Central: Avenida Álvaro Obregón Número 269, PB, Colonia Roma Norte, alcaldía

Cuauhtémoc, C.P. 06700

● Módulo Insurgentes: Avenida Insurgentes Sur, Número 263, 1er piso Colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700

Es importante recordar que el trámite de Licencia Tipo “B” se inicia de manera digital en el siguiente enlace https://app.semovi.cdmx.gob.mx/licenciaB/ Además, la Licencia Tipo “B” por tres años, se encuentra con 50% de descuento tras la resolución publicada en la Gaceta Oficial el pasado 21 de febrero que condona parcialmente el pago de las contribuciones a los Concesionarios de este tipo de servicio. A través de estas acciones el Gobierno de la Ciudad de México continuará trabajando para brindar a la ciudadanía opciones de transporte seguras y eficientes.

MOSTRAR PROCESO DE CORRUPCIÓN

De acuerdo a la jefa de Gobierno, lo esencial en la investigación que ha hecho la Fiscalía General de Justicia de la capital respecto del Cártel Inmobiliario y un posible lavado de dinero en la alcaldía Benito Juárez, es mostrar que hay un grupo que se benefició económicamente de un proceso de corrupción muy grave, que generó daños a la ciudadanía, eso es lo que está de fondo. “No creo que la ciudadanía quiera regresar al pasado de corrupción y privilegios. Creo que eso es lo que está en la esencia en este momento… hacia el proceso que viene el próximo año, la pregunta es: ¿quieren que regrese, en particular, lo que había en el 2018 en la ciudad? o ¿quieren que continúe un gobierno honesto que piense en la gente, con derechos sociales nuevos que apoyen a la ciudadanía?”, señaló. En cuanto a si con la investigación de lavado de dinero en contra Sofía Soraya, hermana del ex delegado en Benito Juárez Christian Von Roehrich, prevé que haya un mayor encono en su contra, refirió que “ellos (los panistas) quieren hacerlo un asunto personal en contra mía, es un asunto de la Fiscalía, porque es una investigación penal y hay jueces que han encontrado responsabilidades”. Por ello, aseguró, debe haber información tanto para los habitantes de Benito Juárez como de toda la ciudad. Es muy importante que la ciudadanía conozca lo que ocurrió, particularmente en la Benito Juárez, y que la Fiscalía haga su trabajo en este sentido y que haya cero impunidad frente a la corrupción. Comentó desconocer los alcances del amparo que promovió Von Roehrich, para que no se hablara de manera pública de su caso, “pero es importante que se debata el futuro de la ciudad, porque finalmente es el futuro del país. Lo hemos manifestado en otras ocasiones: nosotros vemos el servicio público como el apoyo a la gente, el apoyo al pueblo, y consideramos un delito grave, moral y penado, la corrupción”.

TOMAR EN CUENTA A UNIVERSITARIOS

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la Junta de Gobierno de la UNAM tomar en cuenta la opinión de todos los universitarios para elegir al sucesor del Rector Enrique Graue, en noviembre próximo, luego de que trascendiera que el ex Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, cabildea sus posibilidades para ocupar el cargo. Aunque de manera pública, quien estuvo a cargo del Instituto Nacional Electoral durante nueve años y hoy imparte clases en la “Máxima casa de Estudios”, ha declarado que no le interesa llegar a la Rectoría, al interior de la UNAM se dice todo lo contrario, pues aseguran que se reúne en privado con profesores para saber si es elegible. “No sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional. Ustedes saben mi opinión de él al frente del Instituto Nacional Electoral. El problema es que era representante del pueblo de México para desarrollar elecciones imparciales, pero fue parte de la compra del voto del 2012”, mencionó Sheinbaum Pardo. Remató al decir que “no creo, desde mi muy particular punto de vista, que sea lo mejor para la Universidad Nacional, pero ya que lo decida la Junta de G

AVANZA LA CULTURA DE RECICLAJE CON MERCADO DE TRUEQUE Y RECICLATRÓN

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra este miércoles 17 de mayo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Cultura Ambiental, informa que, a lo largo de la actual administración, se han acopiado 902.85 toneladas de residuos sólidos urbanos, así como eléctricos y electrónicos mediante los programas Mercado de Trueque y Reciclatrón. Con la puesta en marcha de estos dos programas, se ha insistido en fomentar en la ciudadanía la importancia que tiene la adecuada gestión de los residuos, a fin de que en su actuar cotidiano lleven a cabo prácticas de reducción, reutilización y reciclaje.

Una ciudad sin basura donde los residuos se reubiquen en la cadena productiva es la aspiración a nivel mundial, por lo que esta Secretaría trabaja cada día en la construcción de una cultura ambiental de corresponsabilidad. Con los programas ambientales Mercado de Trueque y Reciclatrón se promueve el correcto manejo, separación y reciclaje de residuos sólidos, electrónicos y eléctricos, con la finalidad de transitar hacia una ciudad libre de basura, en la que se reduzca la generación de residuos, se asegure su separación y se de un manejo adecuado, además de incrementar su reciclaje y aprovechamiento.

De enero de 2019 a mayo de este año, en el Mercado de Trueque han participado más de 70 mil personas en 38 jornadas, en las cuales se han acopiado para reciclaje 217.85 toneladas de residuos sólidos urbanos como latas de aluminio, envases de tetrapak, botellas de pet, botellas de vidrio, papel y cartón, entre otros, a cambio de los cuales las personas que entregan sus residuos reciben puntos para obtener productos frescos cultivados localmente (plantas y bienes básicos de despensa) o accesos para carreras organizadas en espacios naturales, entre otras actividades.

En el Reciclatrón han participado 22 mil 532 personas a lo largo de 40 jornadas en las que se han acopiado 685 toneladas de residuos. Durante la actual administración, se han recibido aparatos de cómputo, comunicación y electrodomésticos como laptops, teléfonos fijos y móviles, televisores, monitores, hornos de microondas, cafeteras, planchas y cables de todo tipo, por mencionar algunos. Las personas que participan en el Mercado de Trueque contribuyen a mejorar el medio ambiente al garantizar que sus residuos serán enviados a reciclar y no estarán en barrancas, ríos, tapando coladeras o en un relleno sanitario, además de que representa un espacio de convivencia para las familias, convoca a la participación social y concientiza sobre la cantidad de residuos que se generan en la ciudad y sus efectos en el medio ambiente.

