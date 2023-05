La Diaria: las noticias que debes de saber sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

REHABILITACIÓN DE TRAMO ELEVADO EN L12

De acuerdo al secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva, la rehabilitación en el tramo elevado metálico de la Línea 12 del Metro tiene un avance del 65% y se espera que a finales de junio de este año se concluyan las labores hasta la estación Periférico Oriente, lo que permitirá garantizar un sistema de transporte seguro para los usuarios.

“La estructura, una vez que concluyamos, quedará con el doble de la resistencia que se tenía originalmente. Esto para que los ciudadanos de Tláhuac estén tranquilos, referente a la operación, una vez que se vuelva a poner en servicio”, dijo.

Luego de realizar una recorrido por los avances de las obras a la altura de la Avenida Tláhuac, Esteva Medina comentó que la Línea 12 será segura, cumplirá con los protocolos de control de calidad, seguridad estructural e incluso con las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para la ciudad, lo que permitió elevar la resistencia para la cual había sido diseñada inicialmente.

El titular de la Sobse también recorrió las estaciones Periférico Oriente y Calle 11, donde se realizan labores de rehabilitación en 95 claros de manera simultánea. Además, apuntó que, a la fecha, se han concluido 93 de los 258 tramos entre columna y columna, así como la reconstrucción del claro simétrico y la zona cero que ahora cuentan con tres trabes que pasan a lo largo de todo el claro más un apoyo intermedio.

En tanto, aseguró que se hizo una inspección detallada en Pantitlán donde lo que tenemos son hundimientos diferenciales, históricos de hace muchos años y no representa ningún peligro para los usuarios, se hicieron sondeos para confirmar en qué condiciones están las capas inferiores y una revisión de cuánto se ha hundido en los últimos años y ha estado estable. Lo que observamos son hundimientos registrados ya de muchos años, no son recientes.

INVEA REVISARÁ CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN BJ

Luego de que Máspormás dio a conocer que algunos edificios que están por terminar son parte del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió al Instituto de Verificación Administrativa ir a revisarlos, “de inmediato para ver realmente si hay pisos de más o si tienen permiso, por alguna razón, para un piso de más o no, o por qué están, si es el caso, violando el uso de suelo… de inmediato mandamos al INVEA a hacer la revisión para que, de ser así, no se cometa una ilegalidad”.

Recordó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) tiene un portal en donde subió los inmuebles que, de acuerdo con la revisión que hicieron, no cumplen con el uso de suelo.

Asimismo, en cuanto a los 281 edificios que ha detectado la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) como irregulares y en donde hay quienes compraron un departamento y no pueden escriturar porque de manera legal esos piso no existen, la mandataria capitalina manifestó que en donde se sabe que hubo una irregularidad y hay personas que compraron de buena fe, existe una mesa de trabajo en la SEDUVI.

“Lo primero que tiene que revisarse es la seguridad estructural de los edificios para garantizar que son seguros antes de entrar a un proceso de regularización. Nuestro objetivo es no afectar a las personas que compraron de buena fe, y en todo caso, denunciar en aquellos lugares en donde evidentemente hubo corrupción”, apuntó.

Advirtió que precisamente la Fiscalía daría a conocer la tercera entrega respecto de las investigaciones al Cártel Inmobiliario

Por separado, el Coordinador General de Asesores y Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la capital, Ulises Lara, dijo que de acuerdo a una declaración de un empresario en el sector bienes raíces, posiblemente el actual alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, y varios ex funcionarios de esa demarcación, continuaron con el modus operandi para actividades ilícitas en bienes raíces y hacerse de manera irregular de diferentes inmuebles aprovechándose del encargo público que la ciudadanía les había encomendado.

De acuerdo con esa declaración, en diciembre de 2018, a raíz de los daños que sufrió el edificio de la alcaldía en los sismos de 2017, de citó al empresario en la oficina de Taboada en el Edificio BJ2, y Santiago solicitó apoyo en la remodelación y para lo cual tenía un presupuesto de aproximado de 25.6 millones de pesos, pero sabía que probablemente aumentaría. La remodelación y construcción del edificio inició en febrero de 2019 y terminó en noviembre de ese año, sin embargo, por esta labor la alcaldía sólo pagó 15.5 millones de pesos, y se quedó como adeudo, 10 millones de pesos.

“A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago… y que me informaba no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo, y en dicha llamada también me pidió que le reenviara al señor Aridjis… de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte, como estimaciones y números generadores, igual que los calendarios, programas de obra y avances, para que ellos pudieran hacer con esa documentación la facturación y cobro”, dijo el empresario.

BUEN AVANCE DE BIENESTAR EN TU COLONIA

El secretario de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado Vázquez, aseguró que entre el 20 de febrero y el 1 de mayo, se han intervenido 166 colonias en 15 alcaldías mediante el Programa “Bienestar en tu Colonia”, beneficiando a un millón 270 mil personas con diversos servicios de 13 dependencias del Gobierno capitalino.

“Se trata de un avance del 49 por ciento de las 333 colonias, pueblos y barrios previstos, en las cuales se proporcionan servicios urbanos y de infraestructura vial, desazolve y fugas, mejoramiento en unidades habitacionales; además, se llevan a cabo actividades de activación cultural, atención sobre violencia de género y canalización a los programas sociales”, dijo.

Detalló que se han hecho 73 mil 390 metros cuadrados de bacheo, lo que significa 473 por colonia; 13 mil 475 baches, un promedio de 86 por colonia; se han balizado 61 mil 660 metros cuadrados; se han pintado 9 mil 276 metros cuadrados de topes; en guarniciones, se han intervenido 11 mil 961, 77 por colonia.

En cuanto a servicios urbanos, señaló, se realizaron 3 mil 703 podas, 22 por colonia; en derribo de árboles, previa dictaminación, se han hecho 716, 4.3 por colonia; en cascajo, se recogieron 499 metros cuadrados de cascajo, 3 por colonia; de basura, se levantaron 11 mil 800 metros cuadrados, 71 por colonia; se hicieron 1.9 millones de limpieza, metros cuadrados de limpieza, 11 mil metros por colonia; se han realizado 1.9 millones de limpieza, metros cuadrados de limpieza, 11 mil metros por colonia; se han reparado 2 mil 793 luminarias, 17 por colonia; se han aplicado 5 mil 158 metros cuadrados de pintura esto significa 31 metros cuadrados por colonia.

En servicios que también proporciona el Gobierno de la Ciudad, se han proporcionado 21 mil 701 actas del Registro Civil, 130 por colonia; 65 registros de nacimiento; se han levantado mil 967 nuevos reportes del SUAC, 12 por colonia; Locatel ha proporcionado mil 679 servicios informativos, esto es 10 por colonia; del servicio del Catastro se han otorgado 745; SACMEX ha dado atención a usuarios en 536; y en atenciones médicas y odontológicas, el DIF ha proporcionado 8 mil 471, esto significa 51 en promedio por colonia.

Finalmente, refirió que se intervinieron 82 unidades habitacionales, visitado 6 mil 639 viviendas con beneficio a 22 mil 520 personas, se han atendido en carpas a 789. En pintura, se han aplicado 7 mil 453.25, se han barrido 10 mil 202 metros cuadrados y se han retirado mil 656 metros de maleza, todo esto en unidades habitacionales.

NUEVO CLASE MASIVA DE BOX

El próximo 17 de junio a las 08:00 horas, la Ciudad de México buscará conservar el récord Guinness de la Clase Masiva de Box más grande, que consiguió en 2022. Se espera la participación de por lo menos 15 mil personas en la plancha del Zócalo, con la que se superaría a las 14 mil 299 del año pasado con las que se le ganó a Rusia.

El Director General del Instituto del Deporte de la capital del país, Javier Hidalgo Ponce, refirió que en esta ocasión se podrán registrar familias completas, con el objetivo de promover el deporte.

Asimismo, mencionó que esta clase también se realizará en otras entidades como Baja California e Hidalgo, mediante los ex pugilistas y ex campeones Érik “El Terrible” Morales y José “Pipino” Cuevas, respectivamente.

Previo a esto, se abrirá el registro de inscripción para que quien así lo desee se apunte de manera individual o familiar en internet.

Además, habrá entrenamientos a través de las redes, de PILARES, de las alcaldías, contamos con el apoyo total de los campeones del Consejo Mundial de Boxeo y su presidente, Mauricio Sulaimán.

“Algunos ya se están llevando a cabo como en Gustavo A. Madero. El 6 de mayo será en Iztapalapa, en la UTOPÍA, Barco UTOPÍA que está en Iztapalapa; el 13 en el Monumento a la Revolución; el 20 en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza; el 27 en la Alcaldía Xochimilco; el 3 de junio, en la Alcaldía Tláhuac; y el 10, de nuevo en el Monumento la Revolución. Asimismo, se realizarán en el Centro Histórico, en las plazas Loreto, Regina, Aguilita, 2 de abril y Regina y Loreto”, dijo.

Finalmente informó que a partir del martes se iniciará la entrega de constancias de participación en el Récord Guinness 2022 por la Clase Masiva de Box, y que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, firmó.