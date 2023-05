La Diaria: las noticias que debes saber sobre la CDMX

Fotografía: Cortesía

REABRIRÁN SEGUNDO TRAMO DE LA L12

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, espera que a mediados de año se reabra un segundo tramo de la Línea 12 del Metro que comprendería cinco estaciones, de Atlalilco a Periférico Oriente, “nuestro objetivo es que a finales de junio se abra el tramo que llega hasta Periférico; se está haciendo todo para que esto sea así, vamos a estar informando cada semana cuál es el avance, ese es el objetivo”, dijo.

Para tener listo este tramo elevado con las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente, “ya se lleva más o menos el 30 por ciento de reparación. Cada tramo, que son 260 claros entre columna y columna, tiene su propia característica, su propio proyecto ejecutivo, son una serie de piezas que se van hilvanando, soldando para poder tener una estructura segura, la Línea 12”, apuntó.

Abundó al decir que ya está listo el tramo hasta Calle 11, pero se necesita que haya una estación donde se pueda hacer la maniobra para el regreso.

Asimismo, refirió que como se comprometió su Gobierno, desde el primer se han atendido a las víctimas con un grupo muy grande de servidores públicos; “desde el primer momento, dije que nosotros siempre nos vamos a comprometer con las víctimas y con la justicia”, manifestó.

En ese sentido, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de mayo de 2021 a la fecha, ha acompañado individualmente a 26 núcleos familiares de personas fallecidas y 103 lesionadas a través de 107 servidores públicos; el 92% de víctimas y familiares optaron por el proceso de justicia restaurativa.

Asimismo, y en el marco de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, se han implementado acciones en materia de salud, atención psicológica, educación y vivienda, entre otras.

Mencionó que en cumplimiento del marco legal y en atención a la encomienda de la Jefatura de Gobierno, tras el colapso de un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, se desplegó una estrategia coordinada entre dependencias de distintos órdenes de gobierno que ha consistido en múltiples acciones de apoyo, cuyo objetivo ha sido mejorar las condiciones de salud física, mental y patrimonial de las familias para que restablezcan sus proyectos de vida.

Subrayó que las familias recibieron medidas de ayuda inmediata y de asistencia a través de 120 apoyos de 10 mil pesos; 26 apoyos de 40 mil pesos y 93 apoyos de 30 mil pesos.

Asimismo, se integró un volumen de recursos en efectivo que supera los 385 millones de pesos a favor de los afectados, por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la compañía aseguradora; CEAVI como ayudas emergentes e indemnizaciones complementarias; además de una indemnización como resultado de la suscripción de 117 Acuerdos Reparatorios, cuya información detallada se maneja, por ministerio de Ley, en un marco de confidencialidad entre las partes que intervinieron en dichos actos de justicia alternativa.

TOTAL RESPALDO A LA FGJCDMX

Ante el desdeño de partidos de oposición respecto del trabajo de la Fiscal General de Justicia de la capital, Ernestina Godoy, en la investigación del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez donde panistas como el diputado Jorge Romero y el actual alcalde, Santiago Taboada, pudieran estar involucrados, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su total apoyo a la fiscal.

“Nuestro respaldo a la Fiscalía. Ernestina es muy valiente porque para ella el ‘cero impunidad’ en temas de feminicidios, delincuencia organizada y corrupción, es parte de su constitución como persona y fiscal. Entonces, realmente todo nuestro respaldo a Ernestina”, dijo.

En el caso de Taboada, comentó que hasta donde sabía aún no hay carpetas de investigación, lo que sí es una información de cómo es el modus operandi; “él tomó la decisión de decir que es falso, cuando en realidad hay pruebas suficientes”.

Resaltó que el tema es que hay pruebas, documentos, testigos que hablan de una corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez, “entonces, por más que ellos quieran decir que no es cierto, que es una persecución, la fiscal hace una investigación, que da a conocer a los medios de comunicación, en donde hay muchas personas involucradas, hay un exalcalde detenido. Ustedes creen que ¿un juez, porque aquí no solo participa la Fiscalía, también el Tribunal de Justicia, vaya a dar una orden de aprehensión cuando no hay sustento? Más en un caso así”.

Señaló que su administración gobierna para todos los habitantes de las alcaldías y si la Fiscalía encontró algo que los vecinos de la Benito Juárez habían denunciado desde hace mucho, como lo es las violaciones al uso de suelo se debe investigar, y si en ésta se encuentra que hubo vinculación con funcionarios públicos, lo ha informado la Fiscalía, y da a conocer pruebas, y por supuesto, por el debido proceso, habrá otras cosas que no podrá mostrar.

“A los que viven en esos edificios, como siempre les decimos: quien compró de buena fe, vamos a estarlos apoyando. Pero el problema aquí es que ahora salen muy juntos, porque la verdad es que lo que los junta es la corrupción, esa es la verdad.

AUMENTA PRESUPUESTO PARA ESCUELAS

El Gobierno de la Ciudad de México entregó más de 46 millones de pesos a 429 planteles beneficiarios del Programa “La escuela es nuestra-mejor escuela”.

De acuerdo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esta acción aumentó su presupuesto a más de 340 millones de pesos en 2023, para aplicar en obras de mantenimiento como reparación de sanitarios, instalaciones eléctricas, así como reparación de puertas y ventanas, además de herrería, impermeabilización, entre otras acciones.

“El Programa tiene dos objetivos: destinar recursos a las escuelas para el mantenimiento menor; pero también, involucrar a los padres y madres de familia, organizarlos para estar pendientes y destinar recursos en lo que ellos consideran que siempre es lo necesario para las escuelas, y se vota en la asamblea en qué se debe destinar y de acuerdo con la mayoría, se destinan los recursos”, destacó Sheinbaum Pardo.

Recordó que este Programa fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, para llevarlo a todos los planteles públicos de educación básica en el país; ya que opera con reglas claras de transparencia y uso eficiente de los recursos públicos.

En su oportunidad, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, resaltó que este Programa tiene una visión integral y única en el mundo, al vincularse con “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”; “Uniformes y Útiles Escolares”; internet gratuito en escuelas; y las obras de mantenimiento mayor en planteles, que realiza el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Obras y Servicios.

AZTLÁN PARQUE URBANO, EN SEPTIEMBRE

Aztlán Parque Urbano y la Secretaría del Medio Ambiente aseguraron que el nuevo parque de diversiones en Chapultepec estará listo en septiembre.

Detallaron que tiene un avance de 100% en terracería; 80% en edificaciones; 25% en acabados e instalaciones, y ya inició el ensamblaje de las atracciones incluida la monumental rueda de la fortuna.

“Esta rueda será un emblema de la Ciudad de México; con una altura de 85 metros. Se trata de una atracción fabricada en Italia, cuenta con los mayores estándares de calidad y seguridad, contará con 40 cabinas cerradas, con aire acondicionado y calefacción, se iluminará por las noches y ofrecerá a cada visitante conexión bluetooth para reproducir música al interior de cada cabina durante el recorrido”, subrayaron.

Otras atracciones, agregaron, son la montaña suspendida, con una longitud de 540 metros, una de las más largas del mundo y modernas en su tipo; la torre de caída libre de 50 metros de altura; el carrusel veneciano, de dos pisos, de fabricación italiana y pintado completamente a mano; la casa de los sustos en realidad virtual y el teatro volador, que cuenta con un espacio inmersivo, en donde se narrará la historia de Tenochtitlán de manera didáctica y divertida.

La experiencia inmersiva, en el teatro volador, consistirá en la proyección sobre una pantalla circular de 10 metros de altura, lo que permitirá a los visitantes tener la sensación de estar volando por los aires, al tener los pies libres, viajando por diversos puntos de México y el mundo, podrán percibir el viento, la brisa y los olores.

Habrá además ocho juegos infantiles y seis juegos familiares. Todos estarán tematizados con motivos mexicanos y prehispánicos. Se contará con dos áreas de juegos de destreza únicas en su tipo.

Todas las atracciones son nuevas y fabricadas especialmente para Aztlán Parque Urbano, siguiendo los mayores estándares de calidad, seguridad y en cumplimiento a las normas internacionales de certificación en la materia.

