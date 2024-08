Alejandra Valencia denuncia reducción de beca de la Conade

La atleta escribió en redes sociales que se enteró luego de realizar un trámite en dicho organismo

La arquera y subcampeona en París 2024, Alejandra Valencia, denunció que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) que dirige Ana Gabriela Guevara le redujo su beca deportiva pese a la presea en la justa veraniega.

Alejandra Valencia relató que la Conade le redujo su beca, después de ganar medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

A través de sus redes sociales, la medallista mexicana señaló que había ido a realizar un trámite de su beca y se enteró que le habían reducido el apoyo.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias”, compartió la atleta.

El equipo femenil de tiro con arco de México, formado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo derrotó a Países Bajos, la medalla que consiguieron las atletas fue la primera de cinco que ganó la delegación mexicana en los París 2024.