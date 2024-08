AMLO descarta reunirse con Milei, presidente de Argentina

Al darse a conocer la visita próxima de Javier Milei a México, López Obrador respondió si recibirá en persona al presidente argentino

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con su homólogo de Argentina, Javier Milei, cuando éste visite la Ciudad de México el 24 de agosto próximo para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se llevará a cabo en un hotel de Polanco.

“No, no (me voy a reunir con él), pero no hay ningún problema, él puede venir. Cuando ha pasado a Estados Unidos solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie”, recalcó López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina del martes, el mandatario federal señaló que el líder sudamericano puede venir sin problema, ya que es un “país de libertades” y cualquier persona puede pisar territorio nacional, sea un dirigente de oposición o representante de los bloques de derecha.

“En nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona, presidentes, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha del mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas”, comentó.

También aclaró que no se reunirá con él, ya que diferentes ideas: “No coincido con su manera de pensar y su forma de ser, sin embargo, él es libre”

El mandatario recalcó que el pueblo mexicano siempre ha sido amable al recibir gente de otros países, “Una cosa es el Gobierno de México, y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso”.