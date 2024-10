Batres presentó su último balance de actividades

“En muy poco tiempo hicimos muchas cosas”, dijo Martí Batres al presentar último Informe mensual de actividades

El jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó un informe sobre los últimos 15 días de actividades en donde destacó la realización de proyectos, obras y reformas que, dijo, han fortalecido el bienestar de la ciudadanía.

“Aunque presenté informes mensuales, estos 15 días han sido tan buenos que ameritan uno”, expresó desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en un evento al que asistieron integrantes de su gabinete. Comentó que algunas de las acciones están relacionadas con el rescate del espacio público, el impulso a la vivienda popular, el combate a la gentrificación, la captación de agua de lluvia y el acceso a la cultura.

Batres destacó que en los últimos días se entregaron las obras de rehabilitación de la Glorieta de Insurgentes, de Tlalpan 550 y otros edificios de reconstrucción, además de atender diversas obras artísticas, emitir declaratorias para proteger el patrimonio cultural y lograr la publicación de diversas reformas, entre estas dos para evitar la gentrificación.

“Es el más alto honor que he tenido al estar al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para mí ha sido realmente una gran satisfacción y una oportunidad de contribuir a las transformaciones de la Ciudad de México, es la más alta responsabilidad que he tenido hasta este momento. Me voy muy contento”, comentó.

En materia cultural, dijo, este jueves se publicó en la Gaceta Oficial la Declaratoria del pulque como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México; previamente se hizo la declaratoria de la casa que fuera sede del periódico El Hijo del Ahuizote y se otorgó un reconocimiento a la familia Linares derivado de la Declaratoria de patrimonio cultural de los alebrijes de Pedro Linares.

En el área de salud, Martí Batres comentó que se pusieron en marcha cuatro ambulancias bariátricas y neonatales donadas por la Beneficencia Pública federal, mientras que en el ámbito laboral se incorporó al Gobierno capitalino a mil 400 trabajadores por medio del programa plaza por defunción y se elevó el nivel salarial de las y los 375 trabajadores que ganaban menos en los Centros de Atención e Integración Social (CAIS).

En materia de agua, se instaló el más moderno Sistema de Captación de Agua de Lluvia en el Palacio del Ayuntamiento y resaltó que el Sistema Cutzamala se encuentra en 61 por ciento de almacenamiento, con lo que volvió a niveles de 2022 gracias a las medidas de recuperación de caudal y la actual época de lluvias.

“Dijimos que estaríamos trabajando hasta el último día, hasta el último momento de nuestra gestión y lo hemos cumplido. Cada día es un tiempo valioso, de oportunidad para lograr nuevas transformaciones, resolver problemas, ayudar a la gente y dar buenas noticias”, recalcó Batres.

Finalmente, anunció que en su último día de gestión se enviará un apoyo a Acapulco; se incorporarán 20,000 alumnxs a la Beca Bienestar y presentarán 50 unidades eléctricas del sistema RTP. También entregará 300 escrituras a habitantes de Tlalpan y un predio al Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón, entre otras acciones.