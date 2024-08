Ya se acerca la Ocesa Concert Week, que además del 2×1 para tus artistas favoritos, las entradas estarán a 3 meses sin intereses

¡Atención a los amantes de los conciertos! La Concert Week de Ocesa inicia este 29 de agosto de 2024 con 2×1 en la compra de boletos para conciertos como el de Peso Pluma, Blink 182, Sabino, Los Fabulosos Cadillacs y muchos más. Esta promoción es perfecta para ahorrar y, darle un gran regalo a alguna de tus personas favoritas con un plan inigualable.

Pero no solo los conciertos estarán en promoción, también los festivales estarán al 2×1, como el Corona Capital, el Flow Fest y Viva la Quebradita, así que si ya tenías ganas de asistir alguno de ellos, ahora te puedes ahorrar un dinerito.

La promoción será del jueves 29 de agosto al lunes 2 de septiembre de 2024 en las compras vía Ticketmaster y Eticket: si usas Citibanamex, con un boleto te regalarán otro.

El Corona Capital está encabezado por Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, y Empire of The Sun; el Flow Fest, por Rauw Alejandro, Sebastian Yatra, Rels B, Arcángel, Becky G y Chencho Corleone; y Viva la Quebradita, por Banda Machos, Banda Maguey y Mi Banda el Mexicano.

Sigue estas instrucciones para hacer válido el 2×1 en boletos para conciertos y festivales durante la Concert Week:

Entra al micrositio de Ticketmaster o Eticket y, de las 9:00 horas del 29 de agosto a las 23:59 horas del 2 de septiembre, elige uno de los eventos participantes.

Selecciona los boletos (mínimo 2, máximo 8) con la promoción Concert Week.

Paga con tarjetas de crédito o débito Citibanamex. El monto mínimo de compra para 3 meses en Ticketmaster es de $3,000; en Eticket, de $300.

La Concert Week de Ocesa tendrá más de 100 eventos al 2×1.