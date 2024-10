Brugada atendió personalmente a chilangxs en el Zócalo

“Cumpliendo mi compromiso, todos los martes estaré junto a servidores públicos y mi gabinete, atendiendo a las y los ciudadanos, con el pulso de esta Ciudad a ras de suelo”, declaró la jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el jueves arrancará el programa Casa por casa, el gobierno recorre y toca las puertas de la ciudadanía, en la alcaldía Cuauhtémoc, para atender directamente a la ciudadanía al menos dos veces a la semana.

Durante la primera jornada de El Zócalo de Gobierno Ciudadano, la mandataria y titulares de las dependencias capitalinas se sentaron en mesas dentro una carpa instalada en el primer cuadro de la capital, y escucharon a lxs ciudadanxs que acudieron para exponer sus problemáticas y otras peticiones.

“Vamos a atender directamente a la ciudadanía, lo denominamos El Zócalo de Gobierno Ciudadano porque esta plaza del Zócalo es del pueblo. Y salimos con todo el equipo aquí presente, que es el Gabinete de la Ciudad de México, el Gabinete de Gobierno de la Ciudad de México que va a atenderlos directamente; aquí tenemos instaladas ya las mesas de cada secretaría que van a estar atendiendo directamente a ustedes”, declaró la mandataria capitalina.

“Aquí no va a haber influyentísimos, aquí vamos a atender a toda la gente y puede estar un empresario y puede estar una ama de casa y puede estar un comerciante y todos juntos esperando su turno para que lo atienda la jefa de Gobierno, porque aquí en el espacio público nos emparejamos todos, nos unimos todos para que el gobierno resuelva”, resaltó Brugada.

La mandataria señaló que con esta estrategia verán temas de medio ambiente, desarrollo económico, atención a mercados, fomento económico, microcréditos, ferias, pueblos originarios, denuncias de violencia de género, vivienda, ordenamiento territorial, trabajo. Señaló que no sólo recibirán quejas y gestiones, sino también propuestas ciudadanas.

Además, Brugada informó que se montará una sede del Gobierno de la Ciudad en cada alcaldía: “Porque yo les contaba, 10 mil veces he venido al Zócalo a gestionar cosas, entonces queremos acercar este gobierno al pueblo y queremos que la gente no sufra por una gestión, y ahí anda con su gestión y voy a un evento y me entregan el escrito de la gestión y nunca los vuelvo a ver”.