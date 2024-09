CDMX: Un destino que llegó para quedarse

“El turismo es una pieza fundamental en el engranaje económico de la ciudad porque representa ahora 10.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) capital”, comentó Nathalie Desplas

Nathalie Desplas Puel, secretaria de Turismo local, informó que la capital del país se encuentra muy bien posicionada a nivel internacional, por lo que aseguró que la Ciudad de México hoy es más que una moda: es un destino que llegó para quedarse.

Durante su discurso por la celebración del Día Mundial de Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre, la funcionaria destacó que el turismo, no es solo un motor económico, sino que también es un puente que conecta a las personas con diferentes culturas, promueve el entendimiento y permite descubrir el valor de la colaboración y el respeto entre las naciones.

“Este sector tan significativo para la Ciudad de México, sin duda, es una herramienta también poderosa para fomentar la paz, crear espacios donde todas las personas puedan convivir en armonía”, resaltó.

La funcionaria señaló que el número de personas que han visitado la capital entre enero y agosto de 2024 ya suman 38.1 millones, lo cual superó los indicadores de 2023, año en el que se registraron 14.4 millones de turistas en hoteles, además de 17 millones de personas se hospedaron en casas de familiares, amigos o en plataformas.

Además, agregó que también llegaron visitantes provenientes de los estados circunvecinos a la capital, y el año pasado, visitaron la ciudad 25 millones de personas.

“Ya no se llaman turistas sino visitantes porque no se quedan aquí, se regresan a su casa a dormir. Si sumamos todos en el 2023, tuvimos 56.4 millones de visitantes; no de turistas de visitantes, lo que representa una cifra de las mejores del mundo”, explicó.

La secretaria informó que de enero a agosto de 2024, se tiene un registro de 9.3 millones de turistas registrados en hoteles; 11.6 millones llegaron a casa de familiares, amigos y plataformas, y 17.2 millones de visitantes en un día regresaron a dormir en su casa, por lo que con estas cifras, se tiene la expectativa de superar los indicadores de 2023.

Agregó que todos estos logros se obtienen con una visión del turismo, paz y bienestar, es decir, también se toma en cuenta la generación de empleos para lxs trabajadores; por ello la visión del turismo debe ser como una recreación, esparcimiento y un derecho de la población.

“El turismo es una pieza fundamental en el engranaje económico de la ciudad porque representa ahora 10.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) capital, y no hace poco estaba en una cifra menor, es decir que sí, el turismo se ha posicionado cada vez más fuerte como un pilar de este PIB”, resaltó.