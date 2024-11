Cheugy: Un viaje de amor propio, resiliencia y VIH

A través de un enfoque auténtico y sin filtros, Vick Nieto invita a lxs lectorxs a reflexionar sobre las complejidades de la vida moderna, fomentando la empatía y el autodescubrimiento

Vick Nieto se describe como comunicólogo, neurodiverjoto y AI Trainer, el día de hoy presenta su libro Me caes bien por chingón y no por cae’me bien, el cual es una obra que rompe con los moldes tradicionales de la autoayuda, el autor ofrece un enfoque fresco y auténtico, fusionando ciencia, espiritualidad y humor chilango para abordar los desafíos de la vida moderna.

Después de saber que vivía con VIH, Vick se embarcó en un viaje de autodescubrimiento, aceptación y adaptación, explorando cómo enfrentar los altibajos del caos contemporáneo, mientras buscaba su propósito en la vida.

Este proyecto se convierte en una herramienta valiosa para quienes buscan enfrentar los obstáculos de la vida con resiliencia y amor propio. En el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre, este libro ofrece un espacio de apoyo para quienes viven con VIH, promoviendo la importancia de la salud mental y emocional en el proceso de aceptación y sanación.

En entrevista para + Chilango, el autor nos contó cómo surgió este proyecto: “Cheugy nace después de ser diagnosticado con VIH y es mi forma de poder levantar la voz, porque me discriminaron y me victimizaron y revictimizaron una y otra vez”.

El libro se adentra en temas fundamentales como la aceptación de la realidad, los patrones familiares, la construcción de relaciones genuinas y el autodescubrimiento. Nieto mezcla teorías psicológicas, epigenética y metodologías ágiles, proporcionando herramientas prácticas para que lxs lectorxs puedan navegar por su propio proceso de sanación, basada en la resiliencia y la conexión con su propia “chingonería”.

Cheugy Show, ¿un libro y un podcast?

Vick Nieto no solo presentará un libro, este es parte de un trabajo más amplio e innovador: El Proyecto Cheugy. Esta iniciativa fusiona el libro con el Cheugy Show, un podcast que complementa las reflexiones y temas que Nieto presenta en su obra.

El Cheugy Show, lleva los temas que toca el libro a un nivel más profundo a través de conversaciones y entrevistas con expertos, conducido por dos de sus amigxs, lxs comediantes queer, Eddie Contreras y Aldebarán Sánchez, el podcast proporciona una perspectiva más amplia y ayuda a resolver las dudas que puedan tener lxs lectorxs.

Con episodios que exploran desde la espiritualidad hasta la neurodivergencia, el podcast se convierte en una extensión natural del libro, profundizando en sus ideas y ofreciendo recursos adicionales para aquellos que buscan respuestas concretas y aplicables en su vida diaria.

Me caes bien por chingón y no por cae’me bien y el Cheugy Show no solo ofrecen consejos y teorías, sino que construyen un espacio donde la autenticidad y la vulnerabilidad son bienvenidas. Es un llamado a todos aquellos que buscan una vida más significativa y empoderada, basada en la aceptación de uno mismo y en el reconocimiento de las complejidades que trae vivir en el caos de la modernidad.

El Proyecto Cheugy de Vick Nieto, busca no sólo a sanar el corazón de las personas, también es una lucha contra el estigma de las personas que viven con VIH: “Yo solamente estoy tratando de que lo que yo he vivido, nadie más lo vuelva vivir por ninguna situación, ni por ningún diagnóstico, ni por amar a la persona que has decidido amar, esta es la gasolina y el motivador, para crear el Cheugy Show”, recalcó el autor.