¡Conciertazo! Interpol reúne a 160 mil personas en el Zócalo

Antes de la presentación de la banda neoyorquina, el grupo mariachi Fiesta Mexicana sorprendió con una interpretación de Evil

El gobierno de la Ciudad de México confirmó que 160 mil personas asistieron al concierto gratuito de Interpol, que se llevó a cabo el sábado en la explanada del Zócalo.

“El público, con una gran afluencia de jóvenes, se portó de maravilla. Mucha alegría y saldo blanco. Seguimos garantizando el derecho a la cultura en todos sus géneros, para todas y todos”, comentó en redes sociales el jefe de gobierno, Martí Batres.

Paul Banks, vocalista y guitarrista de la banda neoyorquina de rock alternativo, apareció en el escenario a las 20:00 horas, mientras los asistentes gritaron al escuchar C’mere, canción con la cual inició el grupo para seguir con Say hello to the angels, Narc, My Desire, Obstacle 1 y The Rover.

Más adelante, el líder de la banda pronunció en español el siguiente mensaje:

“Quiero tomar un momento para decir: muchas gracias a la Ciudad de México por dejarnos tocar aquí, en este lugar increíble, tan histórico. A todos ustedes gracias por venir, por hacer una memoria increíble para nosotros. Llevamos 20 años viniendo a México y siempre ha sido nuestro corazón, nuestro segundo hogar”.

Al ritmo del mariachi

Horas antes de iniciar el concierto, la agrupación mariachi Fiesta Mexicana interpretó la canción Evil, la cual causó emoción entre los presentes, según se puede observar en videos de redes sociales.