¡Del campo chilango a tu mesa! Lánzate a INGREDIENTE en Los Pinos: fechas

¿Se te antojan unos nopales, amaranto o frijoles cultivados en la CDMX? Aunque entre edificios, avenidas y tráfico a veces se nos olvide, nuestra ciudad también tiene campo y produce alimentos deliciosos.

Para conocer un poquito de esta riqueza, lánzate a INGREDIENTE, un encuentro gratuito en el Complejo Cultural Los Pinos donde podrás conocer a quienes trabajan la tierra, probar productos locales y comprar directamente a sus productores.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró este evento el jueves 15 de octubre, que reúne a 140 productoras y productores del Suelo de Conservación de la capital.

La idea es acercar los sabores del campo chilango a nuestras mesas, sin intermediarios, y apoyar la economía de las familias que se dedican a la producción agrícola.

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO

¿Dónde es y hasta cuándo estará INGREDIENTE en Los Pinos?

¡Arma el plan! La primera edición de INGREDIENTE se lleva a cabo del 15 al 17 de octubre de 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec.

Lo mejor es que la entrada es gratuita, así que puedes aprovechar para conocer los productos que se cultivan en la ciudad y apoyar a quienes los producen.

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO

¿Qué hay en INGREDIENTE? Nopales, amaranto y más productos locales

Si pensabas que en la CDMX solo había edificios y asfalto, este encuentro te hará cambiar de opinión.

En INGREDIENTE participan 140 productoras y productores del Suelo de Conservación, quienes llevarán a Los Pinos parte de los alimentos que se cultivan y elaboran en distintas zonas de la capital.

Durante tu visita podrás conocer, degustar y comprar productos locales, como frijol, nopal y amaranto, directamente de quienes los producen.

Además de descubrir los sabores del campo chilango, tendrás la oportunidad de conocer las técnicas, los saberes y las historias de las familias que mantienen viva la producción agrícola en la ciudad.

El encuentro también busca conectar a las y los productores con restaurantes, hoteles, supermercados y otros negocios para abrir nuevas oportunidades de comercialización.

INGREDIENTE es la apuesta por un campo vivo y una ciudad que consume lo que produce. Gracias a este encuentro conectamos a nuestras productoras y productores con restaurantes, mercados y cocinas para impulsar el consumo local. https://t.co/7LrtxSjCKC — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) October 16, 2026

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que uno de los objetivos es reducir la participación de intermediarios y conseguir condiciones comerciales más justas para quienes trabajan la tierra.

Para ello, durante los tres días del evento se realizarán reuniones de negocios entre productores y más de 100 representantes de la industria gastronómica.

¿Por qué es importante el Suelo de Conservación de la CDMX?

Aunque no siempre lo tengamos presente, casi el 60% del territorio de la CDMX es Suelo de Conservación, una superficie de más de 88 mil hectáreas donde operan alrededor de 11 mil unidades de producción agrícola y 4 mil pecuarias. En estas zonas se producen alimentos como nopal y elote, además de flores de cempasúchil y otros productos que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Pero el campo chilango no solo nos da alimentos. También ayuda a recargar los mantos acuíferos, conservar la biodiversidad y regular el clima de la ciudad.