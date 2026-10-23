¿Qué son la ortorexia y la vigorexia? Conoce las señales de alerta y dónde pedir ayuda en Edomex

¿Comer saludable o hacer ejercicio puede convertirse en un problema? Aunque cuidar la alimentación y mantenerse activo son hábitos importantes, cuando se convierten en una obsesión pueden afectar la salud física y mental. Por ello, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) alertó sobre la ortorexia y la vigorexia, dos problemas relacionados con la alimentación y la imagen corporal que pueden presentarse entre adolescentes y jóvenes.

De acuerdo con especialistas del instituto, la exposición constante a cuerpos idealizados y modelos de alimentación en redes sociales puede favorecer conductas poco saludables.

Te contamos cómo identificar las señales de alerta y dónde buscar ayuda en Edomex.

¿Qué es la ortorexia y cuáles son sus señales de alerta?

La ortorexia se caracteriza por una preocupación obsesiva por consumir únicamente alimentos considerados saludables, sin contar necesariamente con orientación profesional.

Aunque elegir alimentos nutritivos es positivo, el problema aparece cuando las reglas sobre qué comer se vuelven tan estrictas que afectan la vida cotidiana, las relaciones personales o el bienestar emocional.

De acuerdo con el ISSEMYM, algunas señales de alerta son:

Eliminar grupos completos de alimentos mediante restricciones excesivas.

Sentir culpa o angustia al comer algo que no cumple con las reglas alimentarias que la persona se impuso.

Evitar reuniones o comidas con otras personas por temor a consumir alimentos considerados poco saludables.

Mantener una preocupación constante por la calidad o composición de lo que se come.

La especialista Ana Isabel Mercado Bernal, psicóloga de la Clínica de Consulta Externa Lázaro Cárdenas del ISSEMYM, explicó que estas conductas pueden afectar tanto la alimentación como la convivencia social.

¿Qué es la vigorexia y cómo identificarla?

La vigorexia está relacionada con una percepción distorsionada del propio cuerpo y una preocupación excesiva por aumentar la masa muscular.

No se trata simplemente de disfrutar el ejercicio o querer mejorar la condición física. La señal de alerta aparece cuando la insatisfacción con el cuerpo y la búsqueda de musculatura se vuelven persistentes y afectan otros aspectos de la vida.

Entre las manifestaciones señaladas por el ISSEMYM se encuentran:

Insatisfacción constante con la apariencia física, especialmente con el tamaño de los músculos.

Ejercicio excesivo motivado por la preocupación por aumentar la masa muscular.

Consumo indiscriminado de suplementos alimenticios sin supervisión médica.

Estas conductas pueden afectar la salud y requieren valoración profesional.

Impacto de las redes sociales

Las redes sociales están llenas de rutinas de ejercicio, recomendaciones alimentarias y fotografías de cuerpos que parecen cumplir con determinados ideales de belleza.

Según el ISSEMYM, la exposición constante a estos contenidos puede favorecer preocupaciones excesivas por la alimentación y la apariencia física, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Esto no significa que utilizar redes sociales provoque necesariamente un trastorno, sino que los modelos idealizados pueden influir en la manera en que algunas personas perciben su cuerpo y sus hábitos.

La especialista también advirtió que la ortorexia y la vigorexia pueden coexistir con ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos o conductas compulsivas.

Por eso, identificar las señales de alerta y buscar orientación profesional puede ayudar a prevenir complicaciones.

¿Dónde pedir ayuda por ortorexia o vigorexia en Edomex?

Si identificas alguna de estas señales en ti o en alguien cercano, es importante buscar una valoración profesional en lugar de intentar resolver el problema únicamente con cambios de dieta o ejercicio.

El ISSEMYM informó que sus derechohabientes pueden acudir a su clínica de adscripción para solicitar atención y orientación especializada.

Dependiendo de cada caso, el tratamiento puede requerir la participación de profesionales de distintas áreas:

Psicología

Medicina

Psiquiatría

Nutrición

La atención integral también puede incluir acompañamiento familiar, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

¿Cómo encontrar una clínica del ISSEMYM o agendar una cita?

Si eres derechohabiente del ISSEMYM, puedes consultar la información de sus unidades médicas a través de su página oficial: https://www.issemym.gob.mx/