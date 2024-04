El gobierno de la CDMX reconoce agua contaminada con aceite

El gobierno de la CDMX dio a conocer que muestras de laboratorio determinaron que el agua de algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez está contaminada por agentes que pertenecen a la familia de los aceites, así como de los lubricantes

El jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que el agua de algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez está contaminada por agentes que pertenecen a la familia de los aceites, así como de los lubricantes.

El mandatario local comentó que los resultados fueron parte de los análisis que ha llevado a cabo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para determinar las causas del problema, mismos que descartan la presencia de gasolina.

De tal manera, mencionó que el origen de la contaminación se encuentra focalizado en un punto al poniente de la demarcación; no tiene que ver, dijo, con el Sistema Cutzamala, el tanque de Santa Lucía o con los pozos de la zona. Igualmente, precisó que las autoridades han utilizado un aparato que lleva por nombre explosímetro, el cual mide si podría haber una explosión por alguna sustancia debido a los gases que se encuentran en determinado sitio; no obstante, comunicó que no hay riesgo.

Las colonias Nonoalco en la alcaldía Álvaro Obregón, y Narvarte, Nápoles y Del Valle en Benito Juárez, han sido las más afectadas por esta problemática. A través de redes sociales y grupos vecinales, los residentes han expresado su preocupación por el aspecto “grasoso” y el olor inusual del agua que reciben en sus hogares.

El alcalde de Benito Juárez, Jaime Isael Mata Salas, aseguró que se realizan pruebas exhaustivas para garantizar la calidad del agua suministrada en las colonias afectadas. Sin embargo, advirtió a los residentes que no es seguro consumirla hasta que se resuelva completamente el problema.